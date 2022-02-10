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【職安健】勞工處下調最高罰款建議至1000萬　商界勞工界未達共識

社會 16:33 2022/02/10

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勞福局局長羅致光。（直播截圖）

政府早前向立法會提交文件，建議提高職安健法例的罰則，針對極嚴重的個案，最高罰款由目前的50萬元，增至1000萬元，惟數目與早前方案的5000萬元較少。今日立法會人力事務委員會就話題討論，勞工界議員周小松質疑，方案無經過勞顧會就上交立法會；有商界議員又指，商界對建議有保留。

政府提交的新方案，將極嚴重個案的罰款增至1000萬，而法庭在量刑時可考慮公司營業額。如僱主或僱員涉及非常嚴重行為，最高罰款分別是40萬元和15萬元。 自由黨議員邵家輝指，極嚴重個案的建議最高罰款，是原本水平的20倍是太嚴苛，指不少公司並無如此龐大的資本。經民聯議員林健鋒批評，建議未取得共識，香港總商會對建議極有保留，又指過高罰則只會令公司倒閉，而不會令公司改善職安健。勞工處處長孫玉菡就指，當局並非想懲罰公司，而是希望各持分者做好預防工作，防止意外發生；又指當局亦計劃將發出傳票的時限，由半年延長至1年，可有助控方說服法庭判以更具阻嚇力的刑罰。

勞聯周小松亦批評當局無諮詢勞工界，尤其方案未有經勞顧會討論就直上立法會，認為做法有問題，質疑政府未有重視勞顧會的角色。他又批評當局無調整監禁期，是令人難以理解。 勞福局局長羅致光就指，多年來政府重視勞顧會的角色，但有些議題若勞資雙方很久都難以達到共識，甚至要以年計，政府有必要去做一些決定推動。他舉例早前勞工假睇齊銀行假的問題，亦多年達不到共識，政府也有類似做法。

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記者：袁澍

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