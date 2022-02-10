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【新冠肺炎】懲教署指延長暫停親友探訪服務安排至本月23日

社會 16:41 2022/02/10

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（資料圖片）

懲教署今日（10日）表示，本地疫情仍然非常嚴峻，加上數間懲教院所先後出現確診個案，決定延長暫停親友探訪服務的安排至本月23日。

署方指，親友探訪的安排如能於本月24日恢復，訪客人數會作出以下調整：

  • 還押在囚人士的訪客人數限制為一名
  • 定罪在囚人士的訪客人數上限則為兩名。

另外，署方稱一直確保所有在囚人士獲發基本的生活物資，考慮到個別在囚人士的需要，本月14日至23日期間，每名在囚人士可獲准接收認可交來物品一次。所有訪客必須出示已接種最少一劑2019冠狀病毒病疫苗的紀錄（獲豁免者除外），以及使用安心出行，方可到懲教院所辦理有關手續。

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責任編輯：余思嵐

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