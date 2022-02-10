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【聲夢傳奇x青春本我】炎明熹+Chantel+Yumi校園祭Cosplay　鄧梓峰神還原巴斯光年【多圖】

娛樂 17:05 2022/02/10

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

由一眾《聲夢傳奇》學員及《盛‧舞者》參賽者主演的無綫青春劇《青春本我》，本周日晚（13日）播出大結局。

劇情講述所有學生排除萬難成功升Grade，令萬眾期待的校園祭得以順利舉行。校園祭為「本我學院」傳統節目，眾人各出奇謀扮鬼扮馬爭奪最佳造型。

可是臨近學期尾，亦是Miss Wong（JW飾）最後一天在本我學院工作，朱校監（王祖藍飾）特別前來送別，兩人齊齊憶起當年女學生意圖輕生事件...

【聲夢傳奇X青春本我】鍾柔美單飛推快歌　15歲Yumi獲力捧做跳唱天后

最新影片推介：黃子華、張繼聰、陳湛文專訪

炎明熹化身火星女神

這集亮點當然是眾人「校園祭」造型，先說鄧梓峰，曾多次被指與動畫人物「巴斯光年」撞樣的他，於校園祭穿太空裝上陣，望落更真的有少許像巴斯光年，噱頭十足！

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）的造型亦同樣搶眼，有「火星女神」之稱的Gigi穿上銀色緊身衣、畫了銀色唇膏及戴了尖耳的她，型爆地向鏡頭展示《星空奇遇記》的「冼樸」招牌手勢，化身「真．火星女神」。

有「國民初戀」之稱的Chantel則繼續甜美風，一身純白天使造型、加上小翅膀及光環頭箍，化身甜美愛神發放《戀愛預告》。Yumi則化身童話故事角色「小紅帽」，配以紅色披肩型格十足。

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師生齊起舞

至於其他師生造型亦十分精彩，朱敏瀚穿上民初衫扮徐志摩，麥秋成化身李小龍，陳苑澄（Tania）則以瑪麗蓮夢露造型亮相。

一向「好舞功」的麥秋成和Tania更會在校園祭內大晒舞技，引領一眾學生起舞！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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