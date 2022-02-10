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【財政預算案】會計界倡派5千元消費券　提10項倡議發展金融

政治 16:46 2022/02/10

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林智遠就財政預算案提出多項建議，包括派發電子消費券。（經濟日報資料圖片）

立法會選委界議員林智遠，與會計界愛心同盟及會計專業發展基金，就本月公布的財政預算案作建議，更就金融發展提出10項倡議，包括爭取中概股全面回歸、引入國家級跨國金融機構在港設立分支機構等。

林智遠指，今個財政年度首9個月有501億元盈餘，加上最後3個月為稅收高峰期，預期扣除第六輪防疫抗疫基金，仍會有不低於500億元的盈餘。他建議，全民派發5千元電子消費券，認為有助推動電子支付發展，也能刺激消費。

另外，他又建議要支援基層及弱勢社群，包括向長者發放「雙糧」、提高綜援金額等，並倡議要支援個人及中小微企，例如為自住居所租金提供上限15萬元的薪俸稅扣減、減100%薪俸稅及個人入息稅，上限3萬元等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳宛彤

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