【疫苗通行證】科大下學期全面改上網課　2月24日起入校須出示校園通行證作打針證明

▲ 科大宣布第二學期全面改上網課，5月舉行的實體考試，亦將改由網上考試或其他評核模式取代。（資料圖片）

繼中文大學之後，科技大學亦宣布將第二學期全面改上網課，5月舉行的實體考試，亦將改由網上考試或其他評核模式取代；校方亦宣布跟隨政府車施「疫苗通行證」措施，2月24日起所有師生及訪客入校均須打針，持有醫療證明或12歲以下人士才可獲豁免，入校人士須出示有效「校園通行證」以茲證明已打針，師生在當日起進入校內髮廊及超市亦須使用「安心出行」，以符合疫苗通行證措施要求。

科大連日向全體師生發電郵公布上述安排，校方昨發出電郵宣布更改春季學期上課安排，為配合政府防疫政策，於改選科目階段於本月17日結束後，本學期餘下所有課堂包括語文科，亦會繼續以實時網上教學模式進行；原定5月以實體進行的期末考試，亦會改由網上考試或其他評核模式取代；實驗課堂、藝術、音樂及修課式碩士課程安排則會另行通知。

校方亦提及，倘情況許可，校方亦會考慮重新採用混合教學模式。科大回應查詢指，鑑於最新疫情發展，決定於春季學期實行實時網上授課，而考試將會以網上監考形式或其他評估方式進行，大學會密切跟進疫情發展，適時調整教學安排。

校方今另發電郵宣布，因應政府收緊防疫措施，2月24日起所有入校人士包括學生、教職員、承辦商及訪客均須打針，故要求除12歲以下人士外，所有人士均須出示有效「校園通行證」（University Campus Access Pass，簡稱CAP），方可進入校園範圍；校方將更新「疫苗及檢測匯報系統」，只供持有醫療證明人士方可進入上載檢測結果的頁面，以獲取校園通行證，而有關陰性檢測結果有效期將維持為14天。

至於到訪學校不多於2日的訪客仍須繼續填表預先登記，新增要求在入校時須出示儲存於「安心出行」的疫苗接種紀錄，或出示醫療豁免證明及檢測結果方准入校。

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記者：馮琪雅