【第五波疫情】港大醫學院料維持現行措施最快3月底醫療系統仍崩潰　倡港府積極考慮封城禁足

▲ 港大醫學院推算本港最快3月底達至疫情高峰，院長梁卓偉倡港府考慮封城禁足。（林宇翔攝）

本港第五波疫情一發不可收拾，港府今起加辣防疫措施，包括私人場所不得多於兩個家庭聚會；港大醫學院計算出，即使維持現行措施，預計最快3月底達至疫情高峰，屆時醫療系統仍會崩潰，預計每日會有2.8萬宗確診、當中1.1萬人有病徵、400名新症須入院、15至20名確診者會死亡，又累計至6月中會有逾900宗死亡個案。港大醫學院院長梁卓偉建議港府積極考慮採取更嚴厲防疫措施，包括封城禁足。

港大醫學院今（10日）發表第五波Omicron疫情發展模擬模型，推算不同防疫措施對疫情效用，並將1月15日起分階段實施的措施分5等級，而今日起採取的防疫措施，包括關閉宗教處所及髮型屋至2月24日，及禁止私人場所不得多於兩個家庭聚會等則屬次嚴厲的第4級，不過港大醫學院推算，即使一直維持現行措施，至3月底會達至疫情高峰，屆時醫療系統仍會崩潰，即公院已不夠床位或醫護照顧病者，預計每日會有2.8萬宗確診、當中1.1萬人有病徵、400名新症須入院、15至20名確診者會死亡，又累計至6月中會有逾900宗死亡個案。

醫學院粗略估計現行措施或因經濟原因等未必能維持2至3周，當下降至上一階段實施的第3級防疫措施，最快3月中會達疫情高峰，預計最快3月中醫療系統已超負荷，死亡數字增3倍，即至6月中死亡人數會達3,027至4,231人，並會有過百萬名密切接觸者需在家隔離。

港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學教授胡子祺表示，根據本地及國際經驗，Omicron變種病毒較以往病毒株傳染力強3倍以上；梁卓偉亦直言新冠疫苗雖很有效減染疫後出現重症機會，但對於減感染的機會是「比較弱及無力」。

港大醫學院提出多點建議，包括在未來一兩周將防疫措施提升至最嚴厲的第5級，如仿效內地採用封城或禁足措施，因只有此方法才可避免醫療系統崩潰，不過梁卓偉強調，實行此措施必須維持至個案清零才有效，如提早放寬，疫情亦勢必反彈，而參考模型，最快維持至3月底才可將個案清零。

其他建議包括於院舍馬上執行預設默許機制，即為所有不反對接種疫苗長者打針，強調「只要打過流感針都可以打疫苗」；為重要基建或社會服務內工作人士，尤其長者院舍；醫療設施等，每日都進行快速測試，「否則真的有個案是不可收拾」；向全港市民派發檢測包，讓市民隔日自我檢測，維持1至2個月；為居家隔離人士提供溫度計，及測含氧度儀器，「知道需要氧氣治療一定要入院」；利用私院接受非新冠病人；將學童打針率在2個月內提升至9成等。

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記者：鄧凱文