【跳繩世一】為港首奪女子個人跳繩世界冠軍 「摩打腳美少女」李心怡成「世一」

▲ 李心怡歷史性為香港奪得女子個人跳繩世界冠軍。

香港運動員再創佳績，代表中國香港跳繩總會代表隊的「摩打腳美少女」李心怡，在由世界跳繩聯合會舉辦的虛擬跳繩世錦賽「IJRU 2021 Virtual WorldChampionship Series」個人賽上，為香港首度摘下女子個人總冠軍寶座，成為「世一」。

4年前已於 30 秒速度跳打破世界的紀錄的李心怡，雖然年少成名，但多年來一直未有放棄成為個人世界冠軍的夢想。

我第一個個人總冠軍是在 2019 年才奪得，當時是全港精英跳繩比賽。同年的亞錦賽則是我第一次在國際賽拿下個人總亞軍，到今次終於在世錦賽贏得個人總冠軍，過程一點也不輕鬆，真的沒有捷徑，所以得獎一刻真的有『我得咗喇！』的感覺。

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由於跳繩比賽個人總冠軍需要計算三個不同項目合共的成績來分勝負，需要運動員於三個項目均有出色發揮，今次能夠奪得個人總冠軍寶座，對於李心怡來說，意義重大。

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打破香港女運動員宿命 教練見證愛徒蛻變成長

是次賽事奪冠對香港跳繩界同樣意義重大，事關過往只有包括何柱霆在內的男運動員成功登上個人世界冠軍寶座，對於今次能夠為香港打破宿命，李心怡指自己非常興奮，更重要是證明了香港女運動員一樣可以成為「世一」！

李心怡今次同時出戰團體賽及個人賽，除奪得個人賽獎項外，她亦與隊友於公開組拿下總成績第三名。她的兩位教練莊惠傑及戴鑠顥均表示喜出望外，其中心怡自小跟隨的戴鑠顥教練更認為她心態上成長了不少：

以往她只會接收指示練習，但近年會主動與教練討論訓練上的細節，務求有更好的訓練成效。

至於家人方面，心怡父母向來是她最強後盾。心怡媽媽透露，即使是今時今日，爸爸仍然會到訓練地點「接放學」。當初學跳繩或許只是偶然，眼見女兒成為世界冠軍，心怡媽媽坦言沒想過，但卻切切體會到她成長了不少：

佢係唔可以坐定定學野嘅人，唯獨係跳繩可能令佢堅持到咁耐，甚至會主動思考點樣可以做好，可想而知佢有幾鍾意。

心怡媽媽補充，有時訓練進度不佳，心怡回家後會落淚，但冷靜下便會自己調節心態重新出發，可見她的確成長了不少。

賽事改網上進行感困難但享受

賽事原定於去年 7 月於加拿大進行，但受疫情影響最終改以網上拍片方式完成。對於跳繩界兩年一度盛事改以虛擬方式進行，一眾運動員及教練均表示遇到前所未有的困難。李心怡解釋：

網上比賽對心態和體能的要求絕不比實體比賽低，高峰期時我和隊友每天都見面，有時只隔了十小時又再一起訓練，甚至比見家人還多。雖然拍片看似有無盡的機會，但其實每次都要以實體比賽的心態拍攝，而且不能被上一次的失誤影響，才可推動自己做得更好。

今屆賽事曲終人散，李心怡寄望自己可於今年的港隊選拔及亞錦賽再下一城，突破自己的成就。