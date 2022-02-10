【第五波疫情】議員促設遙距實名派籌　杜絕炒籌或假籌

▲ 有立法會議員建議，設遙距實名派籌。（譚以諾攝）

第五波疫情下，多區檢測中心輪候人數眾多，出現人龍。工聯會立法會議員陳穎欣建議，設遙距實名派籌，減少市民出行及輪候時間，防止炒賣籌號情況。

陳穎欣向政務司司長李家超建議，安排實名遙距派籌，避免市民需要往返檢測中心次數，又指有市民反映有炒賣籌號情況，建議採取實名制派籌。

她又建議，加流動採樣站作分流，並安排實時報數，讓市民了解輪候情況，並要設立關愛隊，紓緩長者及有需要人士輪候情況。她指出，早前葵涌邨圍封時，不少長者及行動不便人士需要外展服務，認為現時部份檢測點偏，造成不適。

另外，民建聯立法會議員鄭泳舜則指，長沙灣檢測站運作2天，便出現假籌及炒籌，直言不能接受，冀營運商安排足夠人手，或由政府派員協助，維持秩序。

他續指，長沙灣體育館檢測站在上午派籌時間，只有一人派籌，希望望政府派員或安排義工支援，政府也要支援，並與營運商商討，便利長者檢測方法。

民建聯立法會議員顏汶羽則指，九龍東屋邨及屋苑多，人口密集，導致檢測站出現人群聚集，增加感染風險，建議盡快增加派籌機，以及開設更多測站，並加大力度支援檢測站人手，包括安排義工，以增加容量及效率。

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責任編輯：陳宛彤