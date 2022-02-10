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【新冠肺炎】北角政府合署縮短開放時間　只提供每周2天半晝服務

社會 17:29 2022/02/10

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北角政府合署縮短開放時間，只提供每周2天半晝服務。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，今日（10日）新增986宗確診個案，只有一宗非本地感染，因應政府公布實施政府僱員特別上班安排，政府物流服務署今日（10日）宣布，位於北角政府合署10樓政府物流服務署的收款處的開放時間，將繼續調整為星期一和星期二上午8時30分至下午1時，提供收取憲報刊登所需費用服務，直至另行通知。

署方建議，市民使用其他繳費途徑如繳費靈、銀行自動櫃員機、電子支票、轉數快、網上銀行等，繳付一般繳款單上指定的憲報刊登費用。如有查詢，請於星期一至星期五上午9時至下午6時致電2564 9570。

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責任編輯：陳麗娜

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