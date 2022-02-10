【新品速報】DESCENTE贊助冬季奧運四大隊伍　彭于晏擔代言人穿保暖壓縮性雪衣

▲ 彭于晏成為DESCENTE代言人，演繹SKI REPLICA生活滑雪系列。（圖片由DESCENTE提供）

體壇盛事北京冬季奧運會現已開幕，而日本運動品牌DESCENTE宣布由彭于晏擔任品牌代言人，並由彭于晏演繹注入冬奧精神的SKI REPLICA生活滑雪系列，DESCENTE更贊助分別代表瑞士、加拿大和德國的四大冰雪隊伍，將以DESCENTE的戰衣登場。

▲ DESCENTE贊助多隊頂尖冰雪國家隊出戰。（圖片由DESCENTE提供）

彭于晏擔任DESCENTE品牌代言人

彭于晏率先穿上2022 SKI REPLICA生活滑雪系列，演繹DESCENTE 87年來的運動歷史及運動美學，靈感源於與DESCENTE長期合作的三大世界冰雪隊伍——瑞士高山滑雪隊、加拿大自由式滑雪障礙追逐隊和德國雪橇隊。

DESCENTE指系列以PRIMALOFT®保暖面料材料填充，具有羽絨的保暖性和壓縮性，在潮濕環境下仍然保持乾燥溫暖，確保用家運動時的體驗。是次配色以三支國家隊伍的標誌顏色為主調，透過漸變設計呈現。

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搭配象徵力量與速度的三箭頭DESCENTE LOGO印花，向冬奧健兒的體育精神致敬。雙面穿著的設計適合於各場合搭配，潮流時尚與功能性兼備。

北京冬季奧運會現已開始，滑雪運動品牌的DESCENTE亦贊助多隊冰雪國家隊出戰，分別為世界排名三甲的瑞士高山滑雪隊、於平昌冬季奧運會包攬雪車全部金牌及雪橇三面金牌的德國雪橇隊，以及於平昌冬季奧運會包攬男女兩面金牌的加拿大自由式滑雪隊和速度滑冰隊，。

DESCENTE RUNNING DARK BREAK系列同步登場

▲ DESCENTE的跑步DARK BREAK系列。（圖片由DESCENTE提供）

運動不限季節，DESCENTE的跑步DARK BREAK系列，女裝現已同步上市，男裝則於2月中旬上市。DESCENTE表示DARK BREAK系列設計理念源自夜間跑步時的動感，於昏暗戶外環境運動，因此講求對裝備的功能及安全性。

外套後背印上了經典ACTION MARK炫彩反光印花，黑暗中可以提升安全性，讓用家無憂暢跑。印花款式靈感源自森林中的藍色發光蝴蝶，透過反光印花技術動感呈現。系列均採用輕薄的GORE-TEX INFINIUM物料，有防風防潑水效能，即使遇上驟雨強風亦無阻表現。

加上DUALZIP雙重拉鍊門襟及透氣後背設計，促進運動時空氣的流動，讓跑者保持乾爽舒適。除此之外，專業跑步DARK BREAK系列亦備有運動Tee、衛衣、運動長褲等以供選擇。

SKI REPLICA生活滑雪系列及女裝專業跑步DARK BREAK系列現已於DESCENTE各大專門店發售。

DESCENTE

尖沙咀旗艦店：美麗華廣場2期地下G62號及162號店

海港城店：海運大廈 L2 270-1

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責任編緝：蕭雅文