【醫院爆疫】明愛醫院懷信樓12樓A病房再多5名病人初確　疑染疫護理導師教學時播毒

▲ 政府專家顧問袁國勇到明愛醫院視察。（黃傑偉攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（10日）表示，明愛醫院早前有兩名護士確診，展開追蹤調查工作後，發現再多一名護士及2名病人確診，政府專家顧問袁國勇到明愛醫院視察，展開追蹤調查工作後，發現懷信樓12樓A病房有5名病人初步確診，相信是由一名已染疫的臨床護理導師教學時，不停說話會發出很多帶病毒微粒，導致出現傳播。

袁國勇表示，懷信樓12樓A病房有51張床，有5名同樣在12樓A病房的病人初步確診，到場視察後發現病房空氣流通良好，惟發現有一名染疫的護理教學導師曾在病區5及6教導過初入職的護士，而5位病友同樣在第5及第6病區初步確診。

袁國勇相信，是該名臨床護理導師教學時已經染疫，不停說話會發出很多帶病毒微粒，容易在病房擴散，而非透過飛沫傳播，而且該5名初步確診的病人都是長期病患者，年齡大於70歲，未打針，於是出現爆發，這是暫時最可靠的傳播途徑。

該名臨床護理導師在2月7日丈夫收安心出行通知，2人抗原測試陽性，2月8日喉痛，醫院核酸測試陽性，2月7日前幾日放假，傳染期沒到其他病房，早前一名確診護士1月份已調到其他病房，另一名12A病房確診護士最後上班為1月31日，對是次爆發不相關。

另外，醫院追查時找到有另一位護士染疫，該護士沒有接觸過確診臨床護理導師，但曾接觸一名其後確診的病人，當時病人正在病房等待檢測結果，而護士幫該病人護理時沒有配戴N95，只有外科口罩，相信是接觸病人時感染，惟實際要待有基因排序結果才能確定。

袁國勇指，明愛醫院只可接收50個新冠病人，現已超額接收70個，醫院壓力大，容易有交叉傳播。又建議籲醫護離院返家或回院時帶兩個罩或是帶高保護口罩，因醫護受感染會易傳予家人，同時須留意家人健康情況，如有輕微症狀需要求家人立即檢測。他又指，不再贊成隔離密切接觸護士，否則醫院很快會不能運作下去。

另外，該5名初步確診病人，當中2名病人已處方瑞德西韋藥物，另2人已屆晚期，處方任何藥幫助不大，其餘一人病毒量低CT值32，現時先觀察才決定需否處方藥物。

【活得健康啲】葛行輝日食兩包煙咳到甩肺 35年煙鏟成功戒煙變長跑好手

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠