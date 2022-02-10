【網購海鮮】疫下坐家中手機App揀海鮮 90後廣告碩士生不怕魚腥味外送海鮮上門

本港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，市民留在家中避疫，少不免要自行煮食，非常時期下，網上買餸平台大行其道，提供海鮮直送服務的「丁丁海鮮外送」就是其中之一，顧客透過網站和手機App自助下單，安坐家中就可以買到生猛海鮮。

近日本港疫情反彈，市民減少外出，網上買餸平台成為了不少人的選擇。「丁丁海鮮外送」以網購模式外賣海鮮，顧客可在網站或手機App選購海鮮，從網站可見，海鮮款式眾多，包括新鮮鮑魚、蟶子、阿拉斯加藍長腳蟹等。除了單點海鮮，亦有火鍋套餐及丸類等可供選擇。

丁丁海鮮直送由丁丁於25歲時創立。2018年時他在英國修畢廣告碩士，回港後曾經加入廣告公司，但卻發現辦公室生活苦悶，不適合自己，便毅然辭職。而丁丁家裡本身經營魚檔和批發海鮮，不時會送貨到酒樓，他發現為一些家庭提供送貨服務或許是個商機。

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他又說，很多香港人工作繁忙，沒有時間去街市挑選海鮮，又不懂如何處理。因此決心創業，改行做老闆。

很多人都未必從事與自己學科相關的行業，行行出狀元，趁著年輕放膽一試，如果失敗我大可以重新去找工作。

丁丁每天早上都會去香港仔魚類批發市場，根據預先接收的訂單，親自挑選海鮮，將海鮮清洗及處理好後，會放進保溫性能佳的發泡膠箱，並放置足夠的冰包，以確保海鮮送到客人手上時仍然是新鮮的，包裝好後便會安排送貨。每單交易完成後，丁丁必定會向客人徵求回饋意見。

面對疫情升溫，丁丁海鮮直送捉緊市民擔心外出人山人海容易染疫的心理，以保證「今晚9點前落單、明日送貨」的行銷策略，成功吸引不少顧客青睞：

擔心周圍人山人海，放心將買餸呢個重任交比丁丁，不論打邊爐、煮飯定係想囤貨係屋企，丁丁都係大家嘅好幫手，普通日子每天晚上9PM前可以預定第二日送貨。

網站亦有提供訂購教學，購物首先登入或註冊帳號，隨後便可挑選海鮮套餐、單點海鮮及其他產品。送貨服務方面，套餐均可安排免費送貨，單點則滿600元才享有送貨服務，如未達600元，需額外支付80元運費。只要每日晚上9時前預定，產品便會在翌日送貨上門(14日內有確診者或有居家檢疫大廈除外)。

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責任編輯：羅嘉欣