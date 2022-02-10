【圍封強檢】元朗朗屏邨鵲屏樓9人未進行檢測　14戶居民沒有應門

▲ 元朗朗屏邨鵲屏樓9人未進行檢測，14戶居民沒有應門。（政府提供）

政府昨日（9日）下午7時30分起圍封強檢元朗朗屏邨鵲屏樓，政府今日（10日）下午約2時10分宣布已完成強制檢測行動，執法行動在下午約4時30分完結，共430人受檢，發現有9人未進行強制檢測，政府亦提醒沒有應門的14戶居民，盡快進行檢查。



政府今日（二月十日）下午約二時十分宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日下午約四時三十分完結。



在這次行動中，環境局、環境保護署、民政事務總署（包括元朗民政事務處）、警務處、食物環境衞生署和衞生署控煙酒辦公室動員共約370名人員。



相關執法行動於下午約4時30分完成，政府共檢查了約430名受檢人士的檢測報告，發現有九人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。



政府亦提醒沒有應門的14戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜