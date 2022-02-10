  • 17°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【圍封強檢】元朗朗屏邨鵲屏樓9人未進行檢測　14戶居民沒有應門

社會 17:54 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

元朗朗屏邨鵲屏樓9人未進行檢測，14戶居民沒有應門。（政府提供）

政府昨日（9日）下午7時30分起圍封強檢元朗朗屏邨鵲屏樓，政府今日（10日）下午約2時10分宣布已完成強制檢測行動，執法行動在下午約4時30分完結，共430人受檢，發現有9人未進行強制檢測，政府亦提醒沒有應門的14戶居民，盡快進行檢查。
 
政府今日（二月十日）下午約二時十分宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日下午約四時三十分完結。
 
在這次行動中，環境局、環境保護署、民政事務總署（包括元朗民政事務處）、警務處、食物環境衞生署和衞生署控煙酒辦公室動員共約370名人員。
 
相關執法行動於下午約4時30分完成，政府共檢查了約430名受檢人士的檢測報告，發現有九人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。
 
政府亦提醒沒有應門的14戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

最新熱門影片：【活得健康啲】葛行輝日食兩包煙咳到甩肺　35年煙鏟成功戒煙變長跑好手

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【第五波疫情】議員促設遙距實名派籌　盡快設關愛隊
今日 17:12
【第五波疫情】議員促設遙距實名派籌　盡快設關愛隊
【院舍爆疫】上水佛教李莊月明護養院有5人染疫　院舍稱作好準備撤離院友
今日 17:20
【院舍爆疫】上水佛教李莊月明護養院有5人染疫　院舍稱作好準備撤離院友
【新冠肺炎】北角政府合署縮短開放時間　只提供每周2天半晝服務
今日 17:29
【新冠肺炎】北角政府合署縮短開放時間　只提供每周2天半晝服務

你可能感興趣

【第五波疫情】議員促設遙距實名派籌　盡快設關愛隊
今日 17:12
【第五波疫情】議員促設遙距實名派籌　盡快設關愛隊
【院舍爆疫】上水佛教李莊月明護養院有5人染疫　院舍稱作好準備撤離院友
今日 17:20
【院舍爆疫】上水佛教李莊月明護養院有5人染疫　院舍稱作好準備撤離院友
【新冠肺炎】北角政府合署縮短開放時間　只提供每周2天半晝服務
今日 17:29
【新冠肺炎】北角政府合署縮短開放時間　只提供每周2天半晝服務
朗屏邨 強制檢測 環境衞生 警務處 環境局 民政事務總署 食物環境衞生署 元朗 食物及衞生局

最高瀏覽

【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
23:25 2022/02/09
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
17:09 2022/02/09
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
【脂肪肝】小六男童食清蒸水煮餐 一年增重至176磅一個原因愈食愈肥
18:47 2022/02/08
【脂肪肝】小六男童食清蒸水煮餐 一年增重至176磅一個原因愈食愈肥