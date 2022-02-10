【倉鼠感染】港大研究：LittleBoss倉庫僅黃金鼠檢出帶毒　涉疫批次曾於多哈或曼谷停留

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本港爆發第五波疫情，早前社區更現Delta變種病毒傳播鏈，懷疑經由Little Boss寵物店的倉鼠傳播；漁護署、衞生防護中心早前曾於涉疫寵物店及倉庫，抽取動物樣本及環境樣本，部分對新冠病毒呈陽性反應。

漁護署聯同港大公共衞生學院教授潘烈文的團隊於《刺針》發表預印研究，提到1月17日於涉疫寵物店，抽取125個樣本作病毒檢測，包括69隻倉鼠、42隻兔仔及14隻天竺鼠；結果發現7個倉鼠樣本檢出陽性，佔整體倉鼠約1成，而其他動物樣本則未檢出陽性。

至於涉疫寵物店的倉庫，於1月18日抽取的511個樣本，包括137隻倉鼠、204隻兔仔、52隻天竺鼠、116隻龍貓及2隻寵物鼠，當中一隻敘利亞倉鼠的樣本檢出陽性。因應初步調查檢出倉鼠於寵物店及倉庫染疫，團隊隨後再於當處抽取敘利亞倉鼠及侏儒鼠樣本檢測。

結果顯示，涉疫寵物店抽取16隻敘利亞倉鼠(又名「黃金鼠」或「熊仔鼠」)中，有7隻病毒快速檢測呈陽性，並有5隻血清帶有新冠病毒抗體，揭示整體有一半敘利亞倉鼠曾受感染。

而倉庫12隻敘利亞倉鼠樣本，亦有7隻檢出受感染，分布於5個寵物籠。惟不論於寵物店或倉庫抽取的侏儒鼠，均未檢出陽性或帶抗體。

首3名涉及寵物店的確診者，包括23歲女店員、到店買鼠的顧客及其丈夫，經病毒全基因排序後，與寵物店及倉庫的倉鼠樣本高度近似。

團隊分析，確診女店員與隨後確診的顧客病毒基因不盡相同，相信二人經由倉鼠受感染，認為倉鼠傳人至少有2條傳播鏈；涉疫數間寵物店、女店員及顧客的感染源頭，亦相信來自倉庫的敘利亞倉鼠。而確診顧客丈夫未曾到店，反映染疫倉鼠引發至少1條人傳人傳播鏈。

研究提到，涉疫倉鼠去年12月22日及今年1月7日分兩批次由荷蘭抵港，當中12月22日的批次由卡塔爾航空運送，包括逾1000隻侏儒鼠，曾於多哈轉換飛機，涉及15個小時，其間有提供水，但未有補給糧食。

而另一批次則於1月7日由荷蘭航空經曼谷抵港，包括敘利亞倉鼠，停留曼谷期間未有換機艙，無補給水及食物。團隊指，未能排除運送期間透過環境污染受感染，亦因去年12月批次未涉敘利亞倉鼠，相信是次疫症經由上月批次輸入本港。

研究稱，涉疫倉鼠帶有的Delta AY.127病毒株，於歐洲多個國家傳播，本港此前已有3個月未見Delta確診個案，輸入個案亦未見有關病毒株，進一步證明本港出現的AY.127是由歐洲輸入。

團隊認為，是次群組爆疫的最初源頭為敘利亞倉鼠，而非侏儒鼠或其他寵物，突顯新冠病毒或蔓延至其他動物物種，並視之二級宿主，及後再跳上人類；又強調有需要就寵物貿易提高警惕及監察，並提供適當隔離防控政策。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳正怡