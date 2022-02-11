【家族榮耀劇透】第5集劇情預告　甄芯發現耀祖私生女決意離婚

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第4集講到獄中的耀祖也暗中部署，讓展鴻到時候提名另一人選。

第5集（11/2）

世宏的關鍵一票讓甄芯當上行政總裁，而在耀堂提議下，洛儀成為公關部主管。

洛儀本想利用慈善晚會令彩薇難堪，甄芯卻又一次出盡風頭。

洛儀再向甄芯透露耀祖有外遇，甄芯其後發現耀祖更有個女兒，傷心之下決意離婚。

《家族榮耀》第4集劇情 上一頁

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