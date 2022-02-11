【家品速報】MoMA Design Store進軍家品界　部屋傢俬全面睇

▲ 來自丹麥品牌HAY推出的Bowler Table，花崗岩底座上是細長的支撐架連結桌板配半圓把手，有趣味、又實用。（$2,280/圖片品牌提供）

曾經去過紐約的人，MoMA博物館裏的Design Store肯定是大家必要朝聖的地方，皆因博物館的賣手們獨具慧眼，每每搜羅全球叫人刮目相看的生活精品，而隨著K11 MUSEA開幕MoMA Design Store開業，我們不須遠赴「大蘋果」之餘，近日本地的它更著手開始引入較小型的傢品，絕對值得部屋家庭留意。

來自紐約或東京的MoMA Design Store得以在全球著名，完全是因為店內的產品有別於傳統博物館的紀念品部門的「行貨」。

據MoMA博物館內部的資料顯示，團隊於入貨時必須符合以下多個原則，例如產品會否與博物館的展覽和收藏品有關、設計是否經典同時又來得有獨特性、布藝方面的面料是否有革新性、產品背後有沒有教育意味、包含嶄新開發技術、全新素材和實際上的功能等。

因此，可說是能夠在MoMA Design Store出現的產品，背後都必須經過「過五關斬六將」方可登入這博物館中的聖殿，而產品經過MoMA的加冕後，品牌名字往往升價百倍，更易走入不同國家的零售商。

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▲ Kaleido彩色托盤可配襯不同尺寸和顏色的其他托盤，造就一個如萬花筒般的組合。（$169-$349/圖片品牌提供）

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至於本地作為大中華區首間及亞洲最大的MoMA Design Store，亦秉承了紐約和東京兩間店舖的入貨原則，而且更引入不少富本地特色的產品，而隨著營運了3年，亦可看見本地MoMA Design Store在入貨上開始變陣藉此尋求更多的新鮮感。

例如引入不少面積細小但可供部屋使用的傢俬，貨品類型由燈到椅子，不少背靠名師名字，例如來自意大利設計師Anna Castelli Ferrieri為傢俬品牌Kartell設計的圓柱體收納櫃、或英國設計師Faye Toogood為意大利品牌Roly Poly設計的象腿椅等，可見香港的MoMA Design Store未來在市場上所走的方向。

產品查詢：2316 2113

記者：何偉雄