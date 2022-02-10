【安老院舍】政府擬修例提升院舍服務質素　包括增人均面積人手比例

▲ 政府提交文件，擬修例提升院舍面積及人手比例。（資料圖片）

政府建議修例提升安老院及殘疾人士院舍質素，涉及提升最低人手規定、提高住客最低人均樓面面積和罰則等，計劃今年向立法會提交修訂條例草案。



當局向立法會提交的文件建議，在高度照顧院舍方面，每日至少有13小時每60住客有1名護士當值，或每30名住客至少有1名保健員當值，較現時規定增加2小時。中度照顧院舍方面，目前沒有規定護士或保健員當值時數，當局提出除非有1名護士當值，每日每60名住客至少有1名保健員當值6小時。當局亦建議延長護理員與住客人手比例的時段，以及增加助理員與住客的人手比例。



至於住客最低人均樓面面積，文件指出現行要求為6.5平方米，當局建議高度照顧院舍提升至9.5平方米，中度和低度照顧院舍上調至8平方米。



政府亦建議加强對院舍營辦人的問責，引入院舍主管註冊制度等。而為加强阻嚇力，罰則會提高，無牌營辦院舍最高罰款由10萬元提高至100萬元，院舍營辦人如果違反有關人手等規定，最高罰款由2.5萬元增加至5萬元。

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記者：袁澍