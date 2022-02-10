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【強檢排長龍】網上現「強檢代排隊」服務　平台Carousell把相關商品或服務移除

社會 18:21 2022/02/10

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

長沙灣體育館外有數百名市民排隊檢測。（譚以諾攝）

本港確診個案持續上升，近日各區多幢大廈納入強檢名單，檢測站每天都出現市民大排長龍的情況。近日有網民將「排隊」一事變成一門生意，網上的二手買賣平台上，有人出價約90至200元不等，為強檢人士提供排隊的服務。詳情即看:【下一頁】

二手買賣平台Carousell表示，知悉有用戶在平台上出售新冠病毒檢測站排隊籌號，以及提供檢測站代排隊服務，平台目前正採取行動，把相關商品或服務移除。發言人指，如用戶發現任何可疑商品，可通過手機應用程式或網站的「檢舉產品」功能向平台檢舉，管理員團隊將於24小時內作出調查。

發言人續指，在 Carousell 平台提供一般排隊服務並沒違反平台社群守則，惟平台不能接受任何人在疫情嚴峻之時，以這種方式牟取利益，或令有需要人士未能享用資源，故決定適當介入，妥善處理情況。

最新熱門影片：葛行輝日食兩包煙咳到甩肺　35年煙鏟成功戒煙變長跑好手

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：郭詩詩
 

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