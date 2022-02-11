【蜘蛛媽媽】鄭麗莎放下比賽與事業全職湊仔　盼做4孩冠軍媽媽︰有4倍快樂

▲ 「蜘蛛媽媽」鄭麗莎育有4子女，現暫時放下事業做全職媽媽，不想錯過小朋友的成長片段。

35歲百足多爪的「蜘蛛女」鄭麗莎（Lisa），一直為運動目標向上攀登，但其內心最渴望做媽媽。2013年她嫁給從事金融業的汪君傑（Calvin），揚言目標生6個，翌年火速誕下大仔汪晉頤後，Lisa竟懷上3胞胎，一下子貼近了目標。但4個孩子，是為Lisa帶來4倍快樂？還是4倍麻煩？

湊4個真的絕不容易，但可能比其他人方便少少、舒服少少，因3胞胎是同一年齡，故很多時候可以一起出去課外活動、一起回家、一起食飯、一起去廁所、一起睡覺。

▲ 鄭麗莎認為小朋友吵鬧只是一個過程，媽媽要有高EQ和願意花時間去教導他們。（湛斯雅攝）

轉做全職媽媽 放棄生6個

Lisa的家充滿歡樂的吵鬧聲，大仔汪晉頤（Tommy）現年6歲、3胞胎汪晉孝（Jeremy）、汪柔霏（Euphy）、汪尤嘉（Yuka）都已經5歲大。Lisa貴為2屆「包山后」、連續6屆香港健體小姐冠軍及8屆香港女子速度攀登第一，甘願為4個孩子放下比賽與事業，轉做全職媽媽，其推動力是渴望成為孩子心目中的冠軍媽媽。

一來我本身好喜歡小朋友，所以他們嘈吵、爭執，我覺得只是一個過程。孩子仍小，我必須多花心機和時間教導他們，縱然過程中有甜酸苦辣，但我都過得好開心，我EQ控制得幾好。

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湊得開心，會繼續向6孩目標進發吧？Lisa笑言有保留了！「以前我經常『口響響』說要生6個，但實在太多事情發生，湊好4個先，一切隨緣吧！」隨著孩子愈來愈大、愈來愈懂事，他們開始有訴求、有要求，4個寶貝你一言我一語，已弄得她一頭煙。

這個要食包包，那個又要食餅餅；這個喜歡飲奶，那個就想飲提子汁。每日都有這些事情發生，我盡量去滿足他們，做到幾多得幾多。

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4孩媽媽每日要MeTime充電

幸好家中有熱愛小朋友的工人姐姐做助手，Lisa做運動員習慣編排繁複的時間表，可以把照顧4孩的鎖碎事整理好，透過寫備忘錄及WhatsApp與姐姐保持溝通，「始終我自己都需要MeTime，多謝姐姐的幫忙。」

孩子們上學，媽媽都會好好把握MeTime，身為精英運動員的Lisa在空餘時間都是做運動，最愛健身、跑步、踏單車、行山，每日都會從中做一至兩項，她笑言要每天吸收大自然的日月精華為自己充電，「我是不能停下來的！」

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做好身教 考獲跆拳道教練牌

有「蜘蛛媽媽」的運動細胞遺傳，4個孩子也是紮紮跳，精力充沛。在Lisa的社交平台上不難發現，她最常陪孩子行山、踏單車、踩Roller和打跆拳道，從大仔3歲接觸跆拳道開始，Lisa就希望可以成為教練，站在賽場後方帶領兒子打比賽。

約2年前，Lisa決定陪孩子共同成長，去考跆拳道教練牌。受疫情延誤，長達一年多由朝到晚的課堂、考筆試和實習試，去年9月她終成功取得跆拳道教練証，以身作則教孩子做好本份、努力練習就會有回報。

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大仔文武雙全 彈琴打鼓有天分

「蜘蛛媽媽」的孩子同樣百足多爪，大仔Tommy擅長跆拳道、游泳、單車；藝術上正學習彈琴打鼓、Ukulele小結他及畫畫班等，近期更開始玩Beatbox。Lisa讚揚兒子別具音樂天分，耳朵更能聽出Perfect pitch（絕對音感）這回事，嚇了她一跳。

他還能捉到老師的錯處，發問較深的問題。他每次接觸新樂器都學得好快，例如打鼓我學了2年，他學了2個月已經超越我，還不用看譜，單憑感覺去打竟然似模似樣！

▲ 鄭麗莎對於會否再生育，表示一切隨緣。（湛斯雅攝）

Lisa家中有3部琴，因老公Calvin喜歡彈奏，孩子們都樂於在琴聲中玩耍，Tommy受感染下也愛上彈琴，Lisa便安排他參加一些鋼琴比賽，想不到兒子相當享受表演，親友和觀眾的掌聲能推動他更努力練琴，成為了弟妹的好榜樣。

3胞胎性格迥異 細女有「蜘蛛女」影子

至於5歲大的3胞胎是異卵，樣貌有少許差異，細女Yuka是單眼皮、三女Euphy則是雙眼皮、眼晴較大。

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而3人的性格和興趣更是各有不同，二仔Jeremy學習能力高，無論在游泳、跆拳道或音樂上都很快上手，被親友讚他有機會超越哥哥。三女Euphy則比較文靜，愛坐定定看書和畫畫，在家像個小老師幫爸媽管理秩序，是個乖巧好姐姐的模樣。

而較瘦削的細女Yuka被媽媽形容是最似自己，同樣活躍好動，做運動快上手和大膽，最令媽媽意想不到是她有強烈的同理心，見到媽媽踏單車跌倒，她會第一個哭著說「媽咪跌倒了」；見到貧窮的小朋友，她又會擔心對方無飯食，令Lisa好感恩，「相信她長大後會懂得照顧我。」

▲ 鄭麗莎不排除將來復出參加健美小姐比賽，更希望有機會與孩子一起操練。（湛斯雅攝）

習慣了在運動場上競技的Lisa，也希望孩子能透過比賽磨練自己，甚至將來孩子與自己一起操練，一起訂立目標參加比賽。Lisa揚言自己對健美比賽仍未放棄，一來此界別沒有年齡限制，且自己在此發展了很久，不排除待仔大女大後，以辣媽姿態復出健美賽場。

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記者︰林綺玲