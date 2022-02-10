【第五波疫情】檢測站人龍不斷　民建聯招募抗疫義工協助運作　

▲ 全港多區多個檢測站大排長龍。（譚以諾攝）

第五波疫情發展迅速，農曆新年後確診個案數字屢創新高，全港各區檢測站大排長龍，政府將於今明兩天在10個檢測站增加派籌機，疏導排隊人流，現場有人協助在派籌機取籌。民建聯招募抗疫義工，參與社區抗疫工作，到檢測站協助。

食物及衞生局副局長徐德義今出席疫情記者會時表示，已透過不同方法改善檢測龍排隊人龍問題，包括為孕婦及長者等設關愛隊，以及設置派籌機等，又提及會增加更多檢測中心。

新界西南立法會議員陳恒鑌團隊成員連日到荃灣公園檢測站協助運作，為需要檢測的市民提供協助、幫忙派籌，以及派發物資等。他說，現時抗疫工作已達關鍵時刻，期望發動民間力量，同心參與社區抗疫工作，盡快走出疫境。

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責任編輯：陳葆琳