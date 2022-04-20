【超市大搜查】日雜《LDK》測試12款面霜　保濕力+成分+使用感大比拼

▲ 日雜《LDK》測試12款面霜，保濕力、成分、使用感大比拼。

無論任何天氣，保濕非常重要。日本權威無廣告雜誌《LDK》測試市面12款保濕面霜，比拼面霜的保濕力、成分及使用感，並排出名次。12款保濕面霜不乏本港熱門或常見的產品，例如：Bioderma、Curél、肌研極潤、Embryolisse等，不過上述的熱門面霜都未能取得最高的A等級！

評分準則

保濕力（佔比最重）：保濕力是保濕面霜最重要的一環，將產品塗抹在手臂上，並用儀器測量皮膚水分，比較前後數值。

成分：如含有優秀成分會更好，由專家分析美膚效果，有效的成分會加分，刺激的成分會扣分。

使用感：由於每日都會使用，所以使用感非常重要，會用皺紙測試產品黏性。

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總結12款保濕面霜，《LDK》最推薦奪得第1位的「Quality First The cream sencha」，因為保濕力排名第一，輕輕塗抹即可為肌膚補充水分，呵護乾燥的肌膚，使用感也很完美。

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責任編輯：陳珈善