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【第五波疫情】記者染疫林鄭接受核酸檢測　特首辦：結果呈陰性

社會 18:58 2022/02/10

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特首林鄭月娥昨日核酸檢測結果呈陰性。（資料圖片）

特首林鄭月娥早前主持記者會，與一名染疫記者同場，需接受核酸檢測。行政長官辦公室今日表示，她昨晚的檢測結果呈陰性。

特首辦指，舉行記者會的政府總部演講廳有足夠距離，而出席的記者須全程佩戴口罩，感染風險極低，行政長官為慎重起見，已於周三晚上完成核酸檢測，結果呈陰性，並會繼續恆常進行快速抗原測試，以策安全。

第五波疫情爆發，一名網媒記者染疫，最後上班日為2月5日，此前曾出席記者會與林鄭同場。林鄭近日每次現身見記者，均未有佩戴口罩。她早前曾解釋，會見傳媒不戴口罩，是為了讓市民清晰接受她想傳達的信息，理解並感受其情緒。她上周五更強調，自己對個人衞生非常謹慎，亦勤做快速抗原檢測及核酸檢測，保證不會傳播給大家。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳葆琳

政治 強制檢測 衞生防護中心 特首辦 林鄭月娥

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