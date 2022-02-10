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【醫院爆疫】再有22名醫護或醫院職員染疫　東區醫院老人精神科病房停收新症

社會 19:39 2022/02/10

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再有22名醫護或醫院職員染疫，東區醫院老人精神科病房停收新症。（資料圖片）

醫管局今日（10日）公布，12間公立醫院、2間普通科門診、香港紅十字會輸血服務中心及香港中文大學中醫診所暨教研中心再有22名職員因家居或社區接觸而確診或初步確診新冠肺炎，所有員工已獲安排送院作隔離治療。有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，沒有病人被列為密切接觸者。部份員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食或交談，有24名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食或交談，有24名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

另外，東區尤德夫人那打素醫院老人精神科病房一名病人服務助理及一名62歲男病人日前初步確診，院方展開接觸追蹤調查後，一名在該病房工作的物理治療部病人服務助理初步確診。院方正調查3宗個案的關連，有關病人服務助理現正接受隔離治療，情況穩定。病房繼續暫停接收新症，病房及物理治療部已進行徹底清潔消毒。

雅麗氏何妙齡那打素醫院物理治療部今日關閉進行徹底清潔消毒，約200名病人的預約需要改期。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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