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【初步確診】4名病人經入院篩查揭初確　共21人列密切接觸者須檢疫

社會 19:42 2022/02/10

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廣華醫院骨科病房一名39歲女病人初步確診。（資料圖片）

醫院管理局今日（10日）公布，4名病人經入院篩查或檢測發現初步確診，共有18名病人及3名醫護被列為密切接觸者，要隔離檢疫。

第一宗個案涉瑪嘉烈醫院內科及老人科病房一名65歲男病人，病人正接受隔離治療，現時情况穩定。與該名男病人入住同一病格的4名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。
　　          
第二宗個案涉基督教聯合醫院外科病房一名65歲女病人，病人正接受隔離治療，現時情况穩定。與該名女病人入住同一病格的5名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。
　　 
第三宗個案涉廣華醫院骨科病房一名39歲女病人，病人正接受隔離治療，現時情况穩定。與該名女病人入住同一病格的4名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。
　　 
第四宗個案涉屯門醫院外科病房一名75歲男病人，病人正接受隔離治療，情況穩定。與該名病人入住同一病格的5名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。另外有1名醫生及2名病人服務助理因為曾處理病人的嘔吐物，被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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