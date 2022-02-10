【環保回收】綠領行動378個利是封收集點即日起運作　冀收700萬個利是封

▲ 綠領行動連續13年舉辦「利是封回收重用大行動」。

綠領行動連續13年舉辦的「利是封回收重用大行動」，今天（10日）起正式啟動。即日起至3月2日，綠領行動在全港各區提供超過300個利是封收集點，方便市民回收，預期今年回收量可望突破700萬個。

綠領行動去年回收到逾560萬個利是封，較前年增加57%。綠領行動指，受疫情影響，社會節日氣氛大減，但今年「利是封回收重用大行動」的參與企業及機構達到 92 間，回收點達378個，當中包括50間莎莎化妝品門市，以及蜆殼旗下全線41個油站，亦將設有收集箱，方便市民回收。回收點詳情可瀏覽該會網頁、MeWe、Facebook及Instagram。

該會提醒公眾，部分利是封並不適合回收重用，當中包括生肖、年份、姓氏或名字等較難在重用的個性化設計；而附有自動黏貼封口、封身寫有文字、有釘／釘痕，以及摺痕的舊利是封，亦不適宜放入收集箱。

為避免不必要聚集，今年活動啟動禮今年首度改以視像形式舉行，由環境局局長黃錦星遙距主禮。鑑於疫情，綠領行動亦會向各機構發放衛生處理指引，包括注重個人衛生，接觸公共物品後謹記洗手，或使用酒精濃度達 60%或以上搓手液消毒雙手 15 秒；所有收集所得的利是封，將存放一段時間後，再交由工場作處理，以減低病毒殘留在利是封表面的機會。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳葆琳