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【第五波疫情】醫管局將擴展特別津貼涵蓋範圍　提供每日500元或每日底薪20%津貼

社會 20:25 2022/02/10

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醫管局將擴展特別津貼的涵蓋範圍，提供每日500元或每日底薪20%津貼。（資料圖片）

醫管局表示，近日求診人士及確診病人數目急速增加，醫管局大會今日（10日）通過擴展特別津貼的涵蓋範圍，配合目前疫情爆發危機下的運作需要，向被調派往特別津貼涵蓋範圍工作的員工津貼金額目前為每日500元或每日底薪的20%，以較高者為準。

醫管局正敲定特別津貼涵蓋範圍的具體細節，被調派往特別津貼涵蓋範圍工作的員工津貼金額目前為每日500元或每日底薪的20%，以較高者為準。醫管局稍後會透過內部通訊及通告，與員工溝通有關安排。

醫管局發言人表示，近日確診病人數目急速上升，各公立醫院已全力啓動院內的一線及二線隔離設施，協助接收病人，尤其是病情較為嚴重的病人，目前佔用率已幾近飽和。

另外，因應社區檢測的情況，各急症室需處理大量初步檢測陽性結果的求診人士，化驗室等部門的員工的工作量亦加倍沉重，為配合陸續增設的社區治療及隔離設施，部分醫護人員亦會被調派往院外的設施執行職務。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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