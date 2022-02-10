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【第五波疫情】瑪麗醫院94歲長期病患女病人離世　至今共216人染疫亡

社會 21:20 2022/02/10

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瑪麗醫院再有病人染疫死亡。（資料圖片）

本港第五波疫情爆發。醫院管理局公布，瑪麗醫院一名94歲有長期病患的女病人因感染新冠肺炎離世。至今共有208名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世，216人染疫死亡。

該名病人（個案編號：18712）於2月8日因呼吸困難及心臟衰竭入院，經入院篩查檢測結果呈陽性，接受隔離治療，情況穩定。病人的情況於2月9日轉為嚴重並持續惡化，延至今日下午1時33分離世。

截至今日（10日）上午9時，對新型冠狀病毒檢測呈陽性的病人當中，共有359名病人在過去24小時康復出院；總計至今共有13,795名病人康復出院。現時共有1,895名對檢測呈陽性的病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及15間公立醫院留醫。當中包括一名情況危殆及6名情況嚴重的病人，其餘病人情況穩定。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳葆琳

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