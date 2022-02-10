【疫苗接種】今日再破紀錄有逾8.6萬人接種疫苗　3.7萬人打第一針

▲ 今日再破紀錄有逾8.6萬人接種疫苗，3.7萬人打第一針。（梁偉榮攝）

本港確診數字不斷創新高，再加上政府宣布實施「疫苗通行證」後，今日（10日）有86,841人接種疫苗，續破疫苗接種計劃推出以來，單日接種人數紀錄。其中，有37,496打首針、19,094人打次針、30,251人打第三針。

另外，本港疫苗接種總劑次達到1,162萬劑，累計約551萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口81.8%；另累計493.8萬人已打次針，佔73.3%；另有115萬人已接種第三劑疫苗。而5至11歲小童亦有逾22,843人已打首針。

公務員事務局局長聶德權表示，近日市民踴躍接種，多間社區疫苗接種中心出現預約爆滿情況，政府正不斷加大各接種中心的接種能力。

私營醫療機構接種率亦連創新高，接種科興的私家診所和機構在本周一至周三分別接種28,348針、31,839針，以及36,418針；接種復必泰的私營醫療機構分別有637針、725針，以及995針。

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責任編輯：李榮忠