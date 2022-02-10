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【第五波疫情】多區污水樣本陽性　民政署派發2.4萬套快速測試套裝

社會 21:58 2022/02/10

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多區污水樣本陽性，民政署向住戶及清潔物管員工免費派快速測試套裝。（政府新聞處）

​​​因應深水埗、觀塘、沙田、元朗及葵青區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署（包括深水埗民政事務處、觀塘民政事務處、沙田民政事務處、元朗民政事務處及葵青民政事務處）今日（10日）向區內住戶、清潔員工及物管員工派發共約24,300套快速測試套裝。

​​深水埗民政事務處今日透過深水埗東京街與興華街之間（元州街（雙號）、青山道（單雙號）、順寧道（單雙號）和保安道（單號））一帶住宅（包括順寧苑及家壹）的大廈業主立案法團或物業管理公司向有關住宅的清潔員工及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，同時透過房屋署及蘇屋邨的物業管理公司向百合樓、荷花樓、櫻桃樓、綠柳樓、金松樓、蘭花樓、壽菊樓和牡丹樓的所有居民和清潔員工及物管員工派發快速測試套裝，供他們自行進行自願檢測。

觀塘民政事務處透過翠屏（北）邨的物業管理公司，向翠桉樓、翠柳樓和翠梓樓的清潔員工及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

沙田民政事務處亦透過大圍隆亨邨、顯徑邨及嘉徑苑的物業管理公司向受影響座數的清潔員工及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

元朗民政事務處則透過物業管理公司，向新元朗中心第一座和第五座的清潔員工及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，葵青民政事務處透過長亨邨的物業管理公司向亨麗樓、亨緻樓、亨業樓和亨怡樓的清潔員工及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，並透過長宏邨的物業管理公司向宏善樓、宏意樓、宏心樓和宏勇樓的住戶、清潔員工及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，以期及早識別感染者，保障患者和他們的家人，惟政府強調以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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