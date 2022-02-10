【第5波疫情】港澳辦：近日將與港府於深圳召開會議　按「動態清零」共同研究制定防控香港疫情

▲ （經濟日報資料圖片）

國務院港澳辦發言人透露，近日將於深圳召開第2次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，國家衛健委、國家疾控局和香港政府等，將共同研究制定和實施支持香港防控疫情、保障對港物資供應、保持香港社會大局穩定的政策措施。

港澳辦發言人透露，有關會議是根據中央有關決策部署，與會者還包括廣東省人民政府、深圳市人民政府有關負責人，以及內地有關防疫專家。

港澳辦今晚以「發言人就香港抗擊第五波疫情答記者問」形式表示，香港第5波疫情來勢洶洶，對市民安全健康和經濟民生帶來嚴重衝擊，中央對此高度關注，近日已多次向特首林鄭月娥和港府有關官員，轉達了中央對香港疫情的關切，並表示內地將全力支持香港抗擊第五波疫情，支持香港政府果斷採取措施，堅決遏制疫情蔓延勢頭。

發言人又指，已積極協調廣東省人民政府，統籌做好粵港疫情聯防聯控和保障跨境物資運輸工作，保障對港蔬菜、鮮活食品和其他日用必需品的供應，透露廣東省人民政府和深圳市人民政府，為此作了許多特殊安排。

發言人強調，中央政府將繼續全力支持香港政府堅守人民至上、生命至上的理念，按照「動態清零」的目標和策略，共同做好防控新冠肺炎疫情蔓延的工作。

發言人形容：「香港只要有求，祖國必定有應。」發言人強調，香港市民的生活物資一定會得到及時、充足的保障。

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責任編輯：胡偉明