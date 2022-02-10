【醫院爆疫】明愛醫院臨床護理導師染疫傳6人　涉事病房暫停接收新症7日清潔消毒

▲ 明愛醫爆發感染群組。（資料圖片）

本港多間公立醫院爆發感染群組，明愛醫院先後有護士及病人相繼初步確診，懷疑一名臨床護理導師染疫後，進行教學工作時，傳播予5名內科病房病人。明愛醫院指，發現一名同院護士曾與該導師進餐，被列為密切接觸者，該名護士其後於2月8日檢測初步確診，即該名臨床護理導師共傳染予6名護士及病人。

醫院發言人表示，該名導師於2月7日經快速抗原檢測對新呈陽性，翌日於本院急症室覆檢後初步確診。該導師最後上班日期為2月7日，曾於病房內兩個病格進行臨床帶教，工作期間有佩戴合適個人防護裝備，沒有接觸確診病人及進行任何高風險醫療程序。

醫院昨日安排相關病格的病人進行檢測，兩名分別74及78歲的男病人初步確診。醫院今早為病房所有職員及病人進行篩檢，再發現同病格3名年齡介乎63至100歲的男病人初步確診，所有病人情況穩定。

另外，一名護士檢測亦初步確診，但該名護士沒有跟導師同時身處病房內，仍在調查感染源頭。發言人指，有關內科病房會暫停接收新症7日及進行徹底清潔消毒。

政府專家顧問袁國勇今日晚上到明愛醫院視察時，發現懷信樓12樓A病房共5名病人初步確診，相信是臨床護理導師教學時，不停說話會發出很多帶病毒微粒，導致出現傳播。發言人指，袁國勇建議導師在臨床區域長時間教學時，應使用外科呼吸器；職員無需檢疫，但每日上班前應進行快速抗原測試；可考慮佩戴兩個口罩或更貼面的口罩及；醫護人員應注意自己及家人健康狀況，有輕微徵狀亦需進行檢測。

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責任編輯：陳葆琳