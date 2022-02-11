【強制檢測】20處所納強檢　涉碧堤半島譽‧港灣嘉匯等大型屋苑 【附檢測日期】

▲ 20處所納強檢，涉碧堤半島譽‧港灣嘉匯等大型屋苑。資料圖片

因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，再有20個指明地方被納入強制檢測公告。政府深夜宣布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）的強制檢測公告刊憲，要求於1月28 日至2月10日期間，曾身處20個指明地方超過2小時的受檢人士，於指定檢測日期，接受新冠病毒核酸檢測。

20個強制檢測指定地點如下：

指明期間及時段：

2022-01-28 ~ 2022-02-10 (曾身處指明場所超過兩小時)

須進行檢測日期：

(1) 2022-02-10 ~ 2022-02-12

(2) 2022-02-13 ~ 2022-02-15#

1. 堅尼地城域多利道1號百年大樓2座

2. 何文田牧愛街38號雅利德樺臺

3. 新蒲崗譽‧港灣2B座

4. 土瓜灣鷹揚街14-16號

5. 土瓜灣落山道86-94H號僑裕大廈

6. 石硤尾南山邨南逸樓

7. 尖沙咀棉登徑8號凱譽

8. 深水埗富昌邨富旺樓

9. 深水埗基隆街168-170號基發樓

10. 石硤尾石硤尾邨美菖樓

11. 黃大仙竹園南邨榮園樓

12. 九龍城嘉匯1座

13. 深水埗柏樹街1-3號

14. 長沙灣麗翠苑麗柏閣

15. 油塘油麗邨秀麗樓

16. 銅鑼灣大坑徑6號柏園

17. 元朗朗屏邨玉屏樓

18. 沙田博康邨博華樓

19. 馬鞍山星漣海3A座

20. 深井碧堤半島7座

以#號標註的檢測，可以深喉唾液樣本進行。其他檢測則必須使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行，除非有關人士持有註冊醫生發出醫生證明書，證明其因健康原因而未能使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測。

明日全港各區合共65個地點將設有社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費檢測服務。社區檢測中心提供預約及即場登記服務，市民只需在24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）。



位於中環愛丁堡廣場及黃大仙廣場的流動採樣站明日（2月11日）起會提早於每日早上8時開始運作。現時位於荃灣公園、葵涌運動場、長沙灣體育館和天瑞體育館等多個檢測點已陸續設置派籌機試行即場派籌。市民可在社區檢測中心網站，查看有關檢測點的實時籌號排隊狀況。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯 李志強