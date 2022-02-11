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【染疫死亡】元朗村屋4歲男童疑深夜嘔吐後暈倒　送院搶救後證實染疫死亡

社會 23:41 2022/02/11

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（資料圖片）

元朗一名4歲男童今日（11日）凌晨3時半於家中昏迷，送博愛醫院搶救後證實不治。博愛醫院證實，男童對新冠病毒呈初步陽性。倘有關個案證實確診，將成本地疫情下最年輕死亡個案。

事發在大棠路南坑村一間村屋，警方今日（11日）凌晨3時5分接報，指一名4歲男童懷疑在屋內嘔吐並暈倒。救護員接報到場，該名男童昏迷被送往博愛醫院治理，其後被證實死亡。

博愛醫院發言人稱，一名4歲男童今日清晨3時半左右，經救護車送抵博愛醫院急症室，當時已經沒有呼吸心跳。醫護人員為男童進行搶救並注射強心藥，男童其後在清晨4時16分證實不治。醫護人員為男童抽取樣本進行化驗，證實對2019冠狀病毒病呈初步陽性。博愛醫院正跟衞生防護中心跟進，並進行感染控制追蹤。

個案已轉交死因裁判官跟進。

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責任編輯：余思嵐

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