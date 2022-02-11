【第五波疫情】當局與THE GULU應用程式合作派籌　安定/友愛社區中心已派出700張籌

▲ （譚以諾攝）

食物及衞生局副局長徐德義昨天（10日）指，鑑於近日很多檢測中心或採樣站都不時出現人龍，10個檢測點會陸續增添派籌機，並安排了超過二百位公務員同事到不同的檢測點協助處理人群管理。

在石塘咀體育館檢測站今日（11日）新增派籌機，檢測站外多達百人長龍，現場由工作人員派籌，檢測站外由工作人員為市民登記。

現時港府與「THE GULU」應用程式合作派籌，設實時輪候資訊，市民可透過應用程式即時查詢10個檢測點派籌機的叫號情況，節省排隊時間。在屯門安定友愛社區中心的流動檢測站，早上8時前已經有大批市民排隊檢測和領籌，已派出700張籌。

10個派籌機檢測站

荃灣公園

葵涌運動場

荃灣蕙荃體育館

天瑞體育館

安定/友愛社區中心

大窩口社區中心

麗閣社區會堂

長沙灣體育館

土瓜灣體育館

石塘咀體育館

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記者：余思嵐