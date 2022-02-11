【防疫好爸爸】24小時戴口罩瞓覺也不例外 好爸爸陳豪：要保護家人健康

本港第五波疫情嚴峻，陳豪（Moses）在疫情中從未鬆懈，堅持戴外科口罩，以防感染妻兒，獲封為「防疫好爸爸」。陳豪昨出席活動時，稱24小時戴口罩瞓覺也不例外，因要保護家人健康。

因應近期疫情嚴峻，陳豪昨出席邵氏劇集《飛虎3壯志英雄》記者會上，戴兩個口罩現身，做足保護措施。他表示，疫情下經常在外工作，接觸很多人，所以要小心，透露平日幾乎24小時也會戴住口罩保護家人，

除咗食嘢和沖涼，差不多24小時都會戴住口罩，瞓覺都戴住口罩，唔係要防護我自己，係要對佢哋有個保護。

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他又稱，開工見到人多會戴上2個口罩，在家則戴一個口罩，已習慣戴口罩，但戴太久口罩，面上也經常留下口罩痕。

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陳豪自律戴口罩防疫出晒名，TVB早前台慶雲集超過200名藝人出席，但全場僅得陳豪一人全程戴上外科口罩，其他藝人只戴透明口罩，部分人甚至無戴口罩。其後在TVB頒獎禮，陳豪照樣「另類地」戴上外科口罩，僅在上台做頒獎嘉賓及走紅地毯時短暫脫下口罩。

他曾就此解釋，明白藝人同事為了不想影響妝容而不戴口罩，但他坦言自己要確保妻兒安全，還表示防疫非一個人的事，一人確診就連鎖性爆發，「總之不可以掉以輕心！」

陳豪返回家中，無論入廚房煮食、BBQ、還是為兒子剪頭髮，他依然口罩不離臉，不怕辛苦侷促，最重要做好身教，成為兒子的好榜樣。

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責任編輯︰王明芳