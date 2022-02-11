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【功課壓力】同學居住屋邨遭圍封求幫手攞功課　學生哥憂中招︰我應該點算？

教育 13:02 2022/02/11

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

有學生哥指同學居住的屋邨遭圍封，懇求他幫忙攞功課。

第五波疫情下，本港多區出現不明源頭個案，有住宅大廈需進行圍封強檢。一名學生哥日前於社交媒體投稿指出，有同學居住的屋邨遭圍封，未能取得功課，懇求他幫忙。不過，他擔心有感染風險，又不好意思拒絕同學，問網民應該怎麼辦。

同學屋邨逾10人確診

本周三（9日）「名校Secrets」IG分享一名網民的投稿，似是中學生的網民表示，他的同學居住的屋邨有人確診，雖不是同學所住的大廈，但全屋邨的大廈均須圍封。現在學校停止面授課堂，由於被圍封的關係，同學未能取得功課，因此請求他幫忙，他回覆要考慮一下。他寫道︰

新聞話又有多十幾個人確診，但都是同一棟樓，我都有啲驚。

最新影片推介︰

他向家人提及事件，家人認為即使同學與確診者非住同一大廈，依然有風險，著他不要幫忙。可是他不知如何拒絕，「我覺得都是同學，佢都搵得我，唔幫又好似唔好意思」。他曾問同學可否找其他人幫忙，但對方指其朋友住得很遠，為人又「大頭蝦」，沒辦法下才找他幫手，他苦惱「我應該點算？」。

網民獻計︰用手機影俾佢做

不少網民建議學生哥不要幫忙，以免自己不幸中招，表示「無必要冒呢個險」、「千祈唔好，健康要緊」；也有網民笑指同學是好學生，「俾人圍封仲掛住功課」、「難得學生咁乖」、「呢個社會由小就教育『無論發生咩事都要做功課』」。此外，網民紛紛獻計，點擊睇更多留言︰

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責任編輯︰王明芳

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