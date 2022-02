【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大型男提名

▲ 姜濤、Edan、AnsonLo衝出國際,入圍美國TC Candler全球百大型男提名。

美國網站TC Candler每年都會舉行「全球百大型男」(The 100 Most Handsome Faces)及「全球百大美女」(The 100 Most Beautiful Faces)的選舉。

在2022年度的TC Candler投票的選項中,多了3張香港人熟悉的臉孔,3位均是男團MIRROR人氣最高的成員,分別是姜濤、Anson Lo(盧瀚霆)及Edan(呂爵安)。

MIRROR成員衝出國際

每年年底美國網站TC Candler都會公佈「全球百大型男」及「全球百大美女」的結果,去年2021年由韓國女團BLACKPINK的Lisa奪冠成為「全球最美美女」,而去年初因投身街頭抗爭遭緬甸軍政府判監的著名男模Paing Takhon則力壓「雷神」Chris Hemsworth成冠軍。

2022年的新一屆投票接連又要開始,TC Candler在其官方Patreon列出最新入圍名單,其中「全球百大型男」提名人有三張非常熟悉的臉孔,相信香港人過去一年在各大廣告、平台經常都會看見,3子分別是來自MIRROR的姜濤、Anson Lo及Edan。

姜濤揚威海外

TC Candler在其Patreon逐一介紹各個候選人,並以「New Face of 2022」形容這3位入圍的MIRROR成員。

當中提到姜濤擁有超過70萬的IG追蹤人數,TC Candler更以官方身份在姜濤的《Dear My Friend,》MV底下留言:「We just found out about Keung To today -- This is a really beautiful song! Very touching.」

數以百計的「姜糖」亦有回覆該留言,並感謝TC Candler的支持。

教主Edan入圍

TC Candler講到Anson Lo時,不得不提及他的超人氣,並指近期收到大量「鏡粉」向他們提起MIRROR及Anson Lo,大讚「鏡粉」非常熱情。

最後還有「全能」Edan,TC Candler指他身兼歌手、舞者、演員和主持的職務,再次提到近日收到極大量的鏡粉推介,令他們留意到這三位來自男團的成員。

TC Candler多次提及「鏡粉」,是因為首輪入圍「全球百大型男」的名單,是由網民在TC Candler的官方YouTube頻道留言推舉而成,網民除了提名出人名,還要附上人物簡介,3位鏡仔能夠「衝出國際」,鏡粉功不可沒。

追蹤MIRROR其他成員

而TC Candler的官方IG除追蹤以上MIRROR 3子外,同時還追蹤MIRROR官方IG,以及成員Lokman、Stanley、Tiger、Frankie、Jer、Anson Kong及Ian的個人IG及部份成員的粉絲IG,未知MIRROR入圍百大型男的人數會否繼續增加。

不過,MIRROR的3子獲得提名後,還要跟世界各地的「型男粉絲」狂撼,包括韓星及荷里活巨星等高票數勁敵。

粉絲需要在未來6個月、每個月花費10美元加入TC Candle patreon的月費會員,才有資格投票支持你心目中的「型男」,年度才會推出正式的候選名單作公開投票。

