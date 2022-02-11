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【新冠疫苗】沙田復必泰流動接種站今明兩日籌號派罄　營運機構：接種量較月前翻倍

社會 10:53 2022/02/11

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政府流動疫苗接種站到沙田接種服務(復必泰)已派完今明日籌號。（陳國峰攝）

港府宣布將於本月24日推行疫苗通行證，市民進入商場等必須使用「安心出行」及接種疫苗，近日市民接種新冠疫苗反應踴躍，單是昨日(10日)有逾8.6萬人打針，連續4日破單日接種人數紀錄。在政府流動疫苗接種站到沙田為市民接種復必泰疫苗，今日大約早上10時許，職員表示今日及明日的籌號已派完。

負責營運流動接種車的盈健醫療醫務總監鄺健鴻直言，近日接種人數急增，流動車接種量已較平日增2、3成，尤其近兩日到訪的沙田沙角邨更以長者居多，沙田區接種反應亦一向不俗，近日接種者年少老幼均有，更不乏首劑接種人士；現時已於當處增設接種站，由三個站增至10個，且每日接種1500劑，與上月底初推流動接種車時每日最多打300至500劑，現時接種劑量已急增，形容「加無可加」。

他續指，旗下9間診所亦有提供復必泰接種，單是1月接種劑數，已較月前增加一倍，2月至今估計亦會持續增加，相信情況與政府推疫苗氣泡相關。鄺健鴻直言，港府早前重開部分社區疫苗接種中心，都由私營醫療營運，令私營市場可協助接種疫苗的護士更現短缺，現時只能「盡做」，而流動車2月下旬亦將往另外三處為區內居民接種。

政府流動疫苗接種站到沙田接種服務(復必泰)已派完今明日籌號。（陳國峰攝）

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記者：余思嵐

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