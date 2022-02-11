  • 19°C
香港時間 : 2022211日 (週五) 11:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】Dreyer's全新焙茶抹茶新口味雪糕　惠康情人節甜蜜優惠$100任選8件

休閒消費 11:17 2022/02/11

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

凍凍地最啱食雪糕。惠康超級市場及MARKET PLACE由即日至2月17日，推出單件裝雪糕一連7日快閃優惠，於惠康超級市場、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba，即可以快閃優惠價$100購買任何8件Dreyer's D-Collection扭紋脆筒/雪糕杯、Oreo雪糕杯/雪糕批/雪糕三文治，及 Kit Kat脆皮雪糕批單件裝只需$100（平均$12.5一件）。

優惠產品包括Dreyer's D-Collection日本尋味の旅全新靜岡焙茶朱古力布朗尼雪糕杯、宇治抹茶十勝紅豆醬雪糕杯、靜岡焙茶北海道牛乳扭紋脆筒及宇治抹茶北海道牛乳扭紋脆筒等。4款產品分別以靜岡焙茶粉、宇治抹茶粉製成，撘配北海道牛乳雪糕，不但保留牛乳的濃厚風味、奶香純正，同時茶香四溢，如踏進日本茶園，品嚐極致的和式風味。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

其他大熱產品如Oreo雪糕杯/雪糕批/雪糕三文治，及 Kit Kat脆皮雪糕批等都可供選擇，自由搭配。是次優惠周正值情人節與元宵佳節，最適合情人安在家中甜甜蜜蜜享受美味雪糕。

記者：李越樺

相關文章

【情人節2022】Pirata Group推情人節限定Brunch　有機會獲18K白金鑽石戒指
11:22 2022/02/08
【情人節2022】Pirata Group推情人節限定Brunch　有機會獲18K白金鑽石戒指
【飲食速報】姚姚酸菜魚登陸海港城　全單8折優惠+送彩虹烏龍冰粉
12:49 2022/02/09
【飲食速報】姚姚酸菜魚登陸海港城　全單8折優惠+送彩虹烏龍冰粉
【買餸平台】一文睇清8個買餸平台輕鬆買餸 附折扣優惠詳情
16:34 2022/02/10
【買餸平台】一文睇清8個買餸平台輕鬆買餸 附折扣優惠詳情

你可能感興趣

【情人節2022】Pirata Group推情人節限定Brunch　有機會獲18K白金鑽石戒指
11:22 2022/02/08
【情人節2022】Pirata Group推情人節限定Brunch　有機會獲18K白金鑽石戒指
【飲食速報】姚姚酸菜魚登陸海港城　全單8折優惠+送彩虹烏龍冰粉
12:49 2022/02/09
【飲食速報】姚姚酸菜魚登陸海港城　全單8折優惠+送彩虹烏龍冰粉
【買餸平台】一文睇清8個買餸平台輕鬆買餸 附折扣優惠詳情
16:34 2022/02/10
【買餸平台】一文睇清8個買餸平台輕鬆買餸 附折扣優惠詳情
消費資訊 靜岡 惠康 北海道 日本 情人節 雪糕 朱古力

最高瀏覽

【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
23:25 2022/02/09
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
【利是豐收】公屋保安大晒𢭃住戶利是逾$2萬　網民讚應得：一年來的工作肯定
16:38 2022/02/10
【利是豐收】公屋保安大晒𢭃住戶利是逾$2萬　網民讚應得：一年來的工作肯定
【娛圈秘聞】爆王祖藍不滿C君任TVB高層　鄧兆尊出橋出錢為開電視撼大台
15:18 2022/02/10
【娛圈秘聞】爆王祖藍不滿C君任TVB高層　鄧兆尊出橋出錢為開電視撼大台