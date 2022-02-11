【著數優惠】Dreyer's全新焙茶抹茶新口味雪糕　惠康情人節甜蜜優惠$100任選8件

凍凍地最啱食雪糕。惠康超級市場及MARKET PLACE由即日至2月17日，推出單件裝雪糕一連7日快閃優惠，於惠康超級市場、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba，即可以快閃優惠價$100購買任何8件Dreyer's D-Collection扭紋脆筒/雪糕杯、Oreo雪糕杯/雪糕批/雪糕三文治，及 Kit Kat脆皮雪糕批單件裝只需$100（平均$12.5一件）。

優惠產品包括Dreyer's D-Collection日本尋味の旅全新靜岡焙茶朱古力布朗尼雪糕杯、宇治抹茶十勝紅豆醬雪糕杯、靜岡焙茶北海道牛乳扭紋脆筒及宇治抹茶北海道牛乳扭紋脆筒等。4款產品分別以靜岡焙茶粉、宇治抹茶粉製成，撘配北海道牛乳雪糕，不但保留牛乳的濃厚風味、奶香純正，同時茶香四溢，如踏進日本茶園，品嚐極致的和式風味。

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其他大熱產品如Oreo雪糕杯/雪糕批/雪糕三文治，及 Kit Kat脆皮雪糕批等都可供選擇，自由搭配。是次優惠周正值情人節與元宵佳節，最適合情人安在家中甜甜蜜蜜享受美味雪糕。

記者：李越樺