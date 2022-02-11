【食療餐單】太太患脂肪肝等慢性疾病 中醫丈夫親訂打針前2周食療
保健美顏 13:05 2022/02/11
因應本港第五波疫情嚴峻，政府進一步收緊措施，市民須於指定日期前完成接種至少1至2針疫苗。然而不少市民都擔憂自身體質差，接種疫苗後恐有明顯負作用。中醫師馬琦傑在個人fb發帖指，太太有慢性疾病，因此自訂餐單為太太養好身體，減少疫苗副作用影響。
註冊中醫馬琦傑指，太太患有慢性疾病，包括血糖血脂，脂肪肝等問題；陰虛火旺、體質寒、血循環差。因此親自研究出2星期的食療，幫助太太進行針前調理。他指出，這2星期食療加入更多全面營養，強化吸收，加速循環，主要還需調理及平衡身體機能，減低疫苗對身體影響。
食療主要包括在每日早午晚餐中間加入食療如多樣榖物粉、紫淮山水、沉香茶/桑葉雙菊茶、石斟茶，以及睡前進行排寒浸腳、自律神經運動。
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各食療功效
|食療
|功效
|多樣榖物粉
|整全營養
|紫淮山水
|健脾
|沉香茶
|安神
|桑葉雙菊茶
|清熱
|石斟茶
|養陰
|浸腳
|排寒
|自律神經運動
|助眠
|納豆飯
|抗血栓
第一日餐單
早餐︰雞扒1塊、細碗米粉+溫水1杯 （可加檸檬）
午餐︰烚菜2 碗、（細）南瓜蒸排骨飯+溫水1杯 （可加檸檬）
晚餐︰烚菜2 碗、（細）納豆飯
第二日餐單
早餐︰烚蛋1隻、細碗通粉+溫水1杯 （可加檸檬）
午餐︰烚菜2 碗、（細）叉雞飯走豉油及蔥油+溫水1杯 （可加檸檬）
晚餐︰烚菜2 碗、（細）納豆飯
第三日餐單
早餐︰火腿多士+溫水1杯 （可加檸檬）
午餐︰烚菜2 碗、（細）豆腐魚肉飯+溫水1杯 （可加檸檬）
晚餐︰烚菜2 碗、（細）納豆飯
來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師（@drkelvinma · 個人部落格）
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責任編輯：張沛