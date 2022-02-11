【食療餐單】太太患脂肪肝等慢性疾病　中醫丈夫親訂打針前2周食療

因應本港第五波疫情嚴峻，政府進一步收緊措施，市民須於指定日期前完成接種至少1至2針疫苗。然而不少市民都擔憂自身體質差，接種疫苗後恐有明顯負作用。中醫師馬琦傑在個人fb發帖指，太太有慢性疾病，因此自訂餐單為太太養好身體，減少疫苗副作用影響。

註冊中醫馬琦傑指，太太患有慢性疾病，包括血糖血脂，脂肪肝等問題；陰虛火旺、體質寒、血循環差。因此親自研究出2星期的食療，幫助太太進行針前調理。他指出，這2星期食療加入更多全面營養，強化吸收，加速循環，主要還需調理及平衡身體機能，減低疫苗對身體影響。

食療主要包括在每日早午晚餐中間加入食療如多樣榖物粉、紫淮山水、沉香茶/桑葉雙菊茶、石斟茶，以及睡前進行排寒浸腳、自律神經運動。

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各食療功效

食療 功效 多樣榖物粉 整全營養 紫淮山水 健脾 沉香茶 安神 桑葉雙菊茶 清熱 石斟茶 養陰 浸腳 排寒 自律神經運動 助眠 納豆飯 抗血栓

第一日餐單

早餐︰雞扒1塊、細碗米粉+溫水1杯 （可加檸檬）

午餐︰烚菜2 碗、（細）南瓜蒸排骨飯+溫水1杯 （可加檸檬）

晚餐︰烚菜2 碗、（細）納豆飯

第二日餐單

早餐︰烚蛋1隻、細碗通粉+溫水1杯 （可加檸檬）

午餐︰烚菜2 碗、（細）叉雞飯走豉油及蔥油+溫水1杯 （可加檸檬）

晚餐︰烚菜2 碗、（細）納豆飯

第三日餐單

早餐︰火腿多士+溫水1杯 （可加檸檬）

午餐︰烚菜2 碗、（細）豆腐魚肉飯+溫水1杯 （可加檸檬）

晚餐︰烚菜2 碗、（細）納豆飯

來源：中醫爸B - 馬琦傑醫師（@drkelvinma · 個人部落格）

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責任編輯：張沛