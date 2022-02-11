【鐵拳英雄劇透】黑衣神秘人生擒赤靈王　吳家樂成終極BigBoss最大嫌疑人物

▲ 吳家樂被指為終極Big Boss。

TVB劇集《鐵拳英雄》在昨晚（2月10日）已播映至第22集，劇集快將踏入結局篇，跟監製文偉鴻以往的劇集一樣，「估Big Boss」這條公式依然出現於《鐵拳英雄》裡！

昨晚《鐵拳英雄》的戲肉為梁琤所演的赤靈王被親姊趙紅花（韓馬利飾）殺掉，當中一名身穿黑衣兼武功高強的神秘人現身，他兩三下招數已擊敗赤靈王，這位神秘人被指是終極Big Boss。

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▲ 《鐵拳英雄》快將進入結局篇。（劇照）

君馨暗示玄機

有網民推測吳家樂所飾演的車伕「路向東」為劇集的終極大反派，更猜測王君馨所演的程安娜並非陳展鵬親妹步青心。

君馨日前亦於IG拍片時透露玄機：「其實程安娜嚟緊會有好多變化。」似乎最後Big Boss仍存在變數。

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神秘黑衣人現身

昨晚劇情講述青雲（陳展鵬飾）跟細鳳等帶同瘟疫解藥來到祭壇，揭穿赤靈王嘅詭計，最後成功拯救差點被火祭的安娜（王君馨飾）。

另外，彭堅妻子趙紅花由神秘人出手相救，之後返回唐仁街收服胞妹赤靈王，而昨晚的劇情裡一位蒙面「黑衣人」現身，快手擊倒赤靈王的手下後，之後跟赤靈王單挑時，更兩三下功夫打到對方吐血，最後紅花親手殺死胞妹赤靈王。

▲ 吳家樂演的路向東為終極Big Boss。（影片截圖）

神秘人打死紅花彭堅

而今晚（2月11日）播出的第23集，講述紅花搗亂彭家的地盤，福妹(姚子羚飾）出手令彭拜（李嘉飾）敗走。

向東（吳家樂飾）與青雲（陳展鵬飾）、芊芊（唐詩詠飾）探路救小柔，從嘍囉口中得知彭堅（張國強飾）在唐仁街藏有炸藥；連棘（陳山聰飾）推斷炸藥藏於彭家夜總會。

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吳家樂是Big Boss？

紅花、福妹一起到夜總會找彭堅，福妹與彭拜打起來，安娜、連棘、青雲、來吉加入聯手對抗期間，夜總會突然爆炸。正當紅花舉刀襲擊彭堅，卻因傷重倒下，並透露懷疑一神秘人從中作梗，原來神秘人背叛了紅花，最後將她和彭堅一拼打死。

網民推測這位武功高強的神秘人為終極Big Boss，有人說這位神秘人正是吳家樂飾演的路向東。

中年的路向東於第16集正式登場，之後更與錢芊芊相認。其實路向東於25年前向步天下（陳展鵬飾）落毒導致其神志不清，讓其襲擊連震山（陳山聰飾），然後與與王泉打鬥時墮海失蹤，最後他未死，但與女兒失散。

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劉佩玥是青心？

而路向東除了向金彭兩大家族報仇外，更想成為唐仁街的大佬，另外網民推測王君馨所演的程安娜為他派入彭家的內鬼。於第1集裡，路向東於25年前除了帶著女兒路見雪外，身邊還有一位小丫鬟霜霜，故網民推斷程安娜是路家的丫鬟，還未出場的劉佩玥是步青雲妹妹青心。

另外，王君馨早前拍片分享拍攝點滴，當中「劇透」指：「其實程安娜嚟緊會有好多變化，見好多粉絲都喺度估計，未必咁容易估到，所以大家要繼續追睇！」