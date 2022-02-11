【新冠肺炎】劉宇隆倡圍封大廈外增接種點　徵召醫學生加入抗疫

▲ 劉宇隆冀未來3星期推高接種率達9成以上。（資料圖片）

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（11日）出席電台節目時表示，現時防控疫情重點在在未來3星期內，將疫苗覆蓋率推至90至95%以上，建議如有大廈或老人院被圍封，政府可同時為被圍封人士接種疫苗。他又強調疫疫情嚴峻，有必要動員全民，包括私家診所、醫學生、醫護，甚至是有醫學常識的人加入抗疫工作。

劉宇隆指，現時香港疫苗覆蓋率極不滿足現時香港的防疫需求，不能容許現時想打針人士要等3至5星期才能接種，策略性目標是讓想打的人士等不超過3天，而他建議，戰術上執行有以下3點。第一，小學生外展打針要盡快推進；第二，社區疫苗接種中心須延長服務時間最少多6小時，並縮短打針後觀察時間，期望能將接種中心容量在數日之內增加一倍；第三，當有大廈或老人院要圍封，應同步於大廈外再增設流動打針點。大廈內未打針或已打一針、兩針的人士，都要再接種，當局會先做快速測試確認他們沒有感染。而接種第3針的人士，因他們於高危大廈中居住，與第2針間隔便不用等6個月，3個月便可再打。至於老人院，未接種老人都要打針，但要得到他們的默許，只要不反對便為他們接種。

現時各區接種中心預約經已爆滿，檢測站亦大排長龍，反映當局在人力資源上的短缺。劉宇隆則指，已向政府建議，調動所有私人醫療系統的力量，而大學亦有訓練醫學生、護士學生，或相關醫療系統的學生，現時全部要徵召，情況如同「打仗」，必要時，當局也可請求廣州及深圳市政府派醫療隊下來協助打針及檢測工作。他強調，抗疫是全民的事情，不單單是政府或醫管局的事情。他表示，綜觀其他國家以至國內，都是「大聲疾呼八方支援」，人力在他角度而言，只要「跳出自己框架」，便能解決。

若疫情惡化至輕症患者需居家治療時，劉宇隆認為年輕已打針且無甚病徵的患者可居家治療，甚至不須遠程診斷。他指年青定義為60歲以下，無長期病患，病徵僅發燒、鼻水、咳，他們亦不必接受遠程治療，當局可提供清單指導他們如何照顧自己，如發燒可服用必理痛或中成藥等。但如果是小童，因大多都未有打針，可調動兒科醫生每日遠程診斷，如有必要便去醫院。

官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，現時所有接種站一個月內都難預約名額，其接種能力已比上限超出2成。他建議，當局或可將接種科興後休息時間與復必泰看齊，由30分鐘降至15分鐘，便可增加1,000個或以上接種名額。

對於劉宇隆建議可招募醫學生協助接種，郭寶賢則強調因接種疫苗是專業的步驟，不能讓未受訓練的人士協助，一定要登記的持牌護士才可執行。但他亦坦言，現時醫護招募遇到「樽頸位」，或會考慮招募退休或轉業人士。

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記者：黃穎津