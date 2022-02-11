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【居家抗疫】崔俊明指輕徵患者等入院期間可服舒緩藥物　沒有病徵者可多喝水和休息

社會 11:10 2022/02/11

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崔俊明建議輕徵患者等入院期間可服舒緩藥物，沒有病徵者可多喝水和休息。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，對急症室及隔離病床構成相當大壓力，部分確診者需輪候多天才獲送院。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明建議，沒有病徵的患者在家等候入院期間，應多喝水和休息，有輕微病徵者則可服用舒緩病徵的藥物，又提議若將來當局推行居家治療，當局一定要提供清晰指引。

崔俊明在港台節目《千禧年代》表示， 當局讓患者在家等候入院，代表相關人士的病情輕微，甚至沒有病徵，建議沒有病徵的患者在家等候期間，仍然要多喝水和休息，有輕微病徵則可服用舒緩頭痛和發燒等的藥物，但服藥後病徵減退，並不代表能消滅病毒，患者仍要按當局指示安排入院或家居隔離：

我們參考外國的經驗，患者若徵狀輕微，醫生一般讓患者自行在家服用舒緩性藥物。

他績指，若將來輕症或無症狀患者需要居家治療，當局一定要提供清晰指引，患者在甚麼情況下需要入院，他舉例若持續發高燒48小時、呼吸困難、心跳加速和氣喘等。

至於醫管局購入新冠口服藥，崔俊明稱藥物是針對需要居家隔離，但有發展成重症風險的患者服用，18歲以下人士不適宜服用，否則會影響骨骼生長，對該藥物敏感的人士亦不宜服用，患者亦需在發病5天內服藥，以確保藥物成效。

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記者：陳麗娜

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