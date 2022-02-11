【自彈自唱】余香凝產後首度自彈自唱 夥周漢寧演繹《緣路山旮旯》片尾曲

▲ 余香凝產後首度自彈自唱。

余香凝產後首次重拾結他自彈自唱，與周漢寧JAM歌演繹《緣路山旮旯》片尾曲《MELANIE》，並藉着情人節，夥拍導演黃浩然玩大踢爆，透露曾收傷心情歌分手喊爆，而金融才俊老公陸政渡為自己親自下廚慶生，卻堅持按本子辦事！

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去年5月為老公陸政渡誕下女兒CLARE的余香凝產後首次重拾結他自彈自唱，並笑言把產後的「第一次」奉獻給電影《緣路山旮旯》的導演黃浩然。余香凝在《緣路山旮旯》中飾演女神「咩姐」MELANIE，自信爽朗又強勢，令人聯想到導演在人物設計方面加入余香凝本尊的影子。余香凝卻表示，自己都有小鳥依人的一面，在生日時要求老公陸政渡為自己親自下廚，而10萬個認真的陸先生因為堅持按本子辦事，令余香凝等到頸都長！

《MELANIE》是以風趣幽默手法完美呈現香港情懷的清新小品《緣路山旮旯》的片尾曲，電影描述暖男主角行盡冤枉路，終於打破宿命，成就不可能的越級挑戰。

電影片尾曲來自一首叫《MELANIE》的英文歌，由導演黃浩然填上中文歌詞。本來計劃於情人節公映的《緣路山旮旯》，因為疫情肆虐戲院暫時停業而宣佈延期，而片尾曲主唱者周漢寧為了幫電影打氣，趁着情人節臨近，連續多周懷抱結他遊走於電影內的不同景點～香港各處的山旮旯做街頭BUSKING，獻唱電影片尾曲《MELANIE》，為一片肅殺的香港街頭增添一份甜味。

電影女主角余香凝有見及此，亦歌癮大發主動加入周漢寧的「ONE MAN BAND」，製作情人節「ONE+ONE MAN BAND SPECIAL」作特別演出。當被問及是否曾經收過別人為她而特別創作的歌，余香凝就爆料道，曾經收過瀕臨分手的男友為她而寫的歌，雖然情已逝，但仍然為了歌詞內的「TIME’S UP，仍然會記住。」而喊爆。

《緣路山旮旯》因為限聚令影響未能如期於情人節上映，導演黃浩然表示：「計劃趕不上變化已成為常態，路途崎嶇都無辦法，唯有調整心態～條路遠咗，咪當欣賞下沿路風景囉！同愛情一樣：唔怕山旮旯，最緊要搵到嗰個同你緣路同行嘅人嘛！謹代表《緣路山旮旯》仝人，祝各位情人節快樂！」