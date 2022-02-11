【凍齡女神】孫藝珍玄彬《愛的迫降》成真結婚　40歲凍齡女神公開5招美肌秘笈

▲ 40歲孫藝珍公開5招獨門美肌秘笈。

40歲韓國凍齡女神孫藝真昨日在IG宣布與型男玄彬的婚訊，獲大眾熱烈祝福。二人自拍攝電視劇《愛的迫降》結緣、及後升格為戀人，再承諾往後日子一起走下去，羨煞旁人。人逢喜事特別靚的孫藝珍，其實在護膚上落了不少功夫，並全靠5招來維持完美身段及漂亮肌膚。

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孫藝珍出道超過20年，早期拍攝的電影《假如愛有天意》、《向左愛向右愛》、電視劇《夏日香氣》，憑藉美貌及演技奠定女神地位。而多年來她亦毫不鬆懈，依然維持美貌：

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孫藝珍分享，多年來她其實有一套保養方法︰

1. 用熱毛巾敷面1分鐘擴張毛孔

孫藝珍透露過自己最著重皮膚的清潔和卸粧步驟，每次清潔前都會先用熱毛巾敷面1分鐘以幫助毛孔擴張，令毛孔中堆積的污垢、老死角質及化粧品殘留物更容易被清除，防止毛孔堵塞，保障皮膚避免色素沉澱和引起暗粒問題。

2. 按摩面頸促進血液循環

在敷熱毛巾後，孫藝珍也會用手沿著面部和頸部的輪廓進行按摩，可有助促進血液循環，加強稍後的護膚品和精華的吸收，而且更可幫助去水腫，令面部上鏡時顯得更纖瘦，同時消除頸部細紋，減少蒼老感。

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3. 化粧前以化粧水冷敷

毛孔被擴張後謹記要使用化粧水收緊皮膚。而孫藝珍就會將化粧水先放在雪櫃，使用時將化粧水倒在化粧棉上進行冷敷，保濕之餘同時收細毛孔令皮膚緊致。即使之前沒有敷熱毛巾，孫藝珍每次化粧前亦會做同一動作，可令底粧更貼服。

4.自創檸檬水洗臉法

孫藝珍自創「檸檬水洗臉法」，她會先將檸檬切片、浸泡在冰水中15分鐘，妝後再以檸檬水充當化妝水拍打臉部，以達收細毛孔、美白淡斑之效。

5.TRX作身材管理

除了護膚外，孫藝珍也著重身材管理。她曾表示自己一個星期最少會抽3天時間運動，包括進行TRX及皮拉提斯（Pilates），以提升新陳代謝，再配合營養餐單來塑身。

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責任編輯：羅嘉欣