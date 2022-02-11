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【強制檢測】第50輪安老院舍員工強制檢測下周三展開　須於2月16日前完成

社會 11:37 2022/02/11

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第五十輪安老院舍員工強制檢測下周三展開，須於2月16日前完成。（資料圖片）

政府今日（11日）宣布，第五十輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，指定受檢人士須於下周三（16日）起一周內進行檢測。

食物及衞生局局長表示，安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於2022年2月23日至3月1日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工進行指明檢測。

上述人士須於今年2月16日至22日期間，進行新冠病毒鼻腔和咽喉合併拭子的核酸檢測，但已經完成新冠疫苗接種的人士，即在檢測期限的最少14天前已經合共接種了兩劑新冠疫苗的人士，無須進行指明檢測。

社署發言人指出，政府會繼續視乎疫情的發展，以及因應各項防疫措施的配合而就上述有關檢測政策作出調整。雖然已完成新冠疫苗接種的人員可獲豁免接受定期強制檢測，若這些人員選擇維持自願接受檢測，目前仍可繼續獲得免費提供病毒檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜

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