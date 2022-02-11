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【明星扮靚】3孩之母黎姿公開減肥餐單　日食4餐仍擁23吋少女腰

保健美顏 13:10 2022/02/11

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

「美魔女」黎姿公開瘦身減肥餐單。（IG圖片）

現年50歲的靚媽黎姿（現名馬黎珈而）在2008年結婚後退出娛樂圈，為丈夫馬廷強誔下3名寶貝女。黎姿不但是個稱職好媽媽，接手意外癱瘓弟弟黎嬰的醫學美容生意搞得有聲有色，打造成今時今日的上巿美容集團，成功轉型為商界女強人。

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有「最美CEO」之稱的黎姿，年屆半百外貌仍然是凍齡級數，作為3女之母，身形長年Fit到漏，小蠻腰一直保持23吋少女Size，駐顏有術。

她透露最近過節食得開懷，上班日子以簡單健康為主。近日她在Instagram晒出「辦公室一人午餐」，大量蔬菜、鮮蝦及少量河粉，集齊全面所需營養。

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瘦身4大堅持

黎姿曾大方公開自己的減肥餐單和Keep Fit心得，分享「5天減肥餐單」。

她的修身小貼士是每日攝油量不多於4勺油，而且堅持不吃糖、不吃油、不吃麵粉、不喝酒，當然份量要控制，計算卡路里。

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黎姿5天減肥餐單

第1天

早餐（280卡）：麥片1碗+蘋果／橙1個

午餐（360卡）： 南瓜粥1碗+帶子青瓜沙律

下午茶（280卡）：藍莓奇亞籽乳酪+米餅

晚餐（250卡）：苦瓜蒸魚+青菜豆腐湯

第2天

早餐（280卡）：麥片1碗+蘋果1個＋雞蛋1隻

午餐（360卡）：沙律1份＋魚肉

下午茶（150卡）：聖女果10顆＋紫薯1個

晚餐（350卡）：豆腐蛋＋魚肉釀茄子＋冬瓜湯

第3天

早餐：麥片1碗+無花果1個

午餐：蘆荀＋芝士蔬菜焗豬扒飯＋紅豆薏米水

下午茶：藍苺乳酪

晚餐：大蝦沙律＋木瓜杏仁露

第4天

早餐：麥片1碗+無花果1個

午餐：紅菜頭湯＋雞肉沙律

下午茶：無糖乳酪

晚餐：竹笙＋青菜＋青紅蘿蔔湯＋紅豆湯

第5天

早餐：麥片1碗+橙1個

午餐：沙律＋紅菜頭湯

下午茶：紫薯糕2件＋咖啡1杯＋杏仁6顆

晚餐：魚肚蘿蔔炒魚蛋＋毛瓜瘦肉湯1碗＋燉豆奶1碗

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除控制飲食外，適量運動很重要，黎姿曾揚言「想健康想靚，就要經常拉筋」，不時於網上分享做伸展運動的相片，大晒軟功。

撰文 : TOPick柴犬出動

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