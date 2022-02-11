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【2022情人節】2月14日與愛侶留家撐枱腳　一田心形牛扒甜品套裝6折優惠

休閒消費 13:38 2022/02/11

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

一田由即日起舉行「一田情人節食品節♡ Sweet Home Valentine ♡」，場內集合各式各樣的海外食材。（一田網站）

男士們正在煩惱情人節安排不到浪漫晚餐？沒有堂食不要緊，在家中溫馨燭光晚餐一樣充滿氣氛！一田超市早已精心預備好多款矜貴食材套裝，以低至6折優惠價發售，讓大家留家抗疫之餘，享受一頓難忘又甜蜜美味的情人節大餐。

由即日至2月15日，全線一田超市舉行「一田情人節食品節Sweet Home Valentine」，場內集合各式各樣的海外食材。包括澳洲名產區青口等海陸空至靚食材、法國大餐必備鵝肝田螺、和風情人節刺身壽司外，更有應節心形食材，包括心形牛扒、心形火腿芝士拼盤、心形日本士多啤梨、心形百力滋等，搭配微醺香檳甜酒，輕易在家DIY酒店級大餐與摯愛慢慢享用。

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女士在情人節為情人送上朱古力已經成為一種儀式，與其外購，不如趁此機會落手炮製，更顯心思！一田是次的情人節食品節有售Mintstyle DIY甜品套裝，合共9款不同款式，連看來高難度的心太軟蛋糕都有，對比逐樣逐樣材料購買，套裝絕對方便又萬無一失，入貨首選。

一田情人節食品節 2022
日期：即日至2月15日
地點：全線一田超市
優惠詳情：一田facebook

記者：王嵐

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