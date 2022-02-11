【第五波疫情】林哲玄倡增檢測網上取籌系統　建議改建會展作隔離設施

▲ 林哲玄。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，多區都出現排隊等候檢測的人龍，當局今日（11日）在10區檢測點增設派籌機，醫療衛生界立法會議員林哲玄認為，當局可考慮在網上增設取籌系統，避免市民聚集增加感染風險。他又建議政府加設隔離設施，例如改裝香港會議展覽中心。

林哲玄今早在電台節目上建議，政府可設立網上預先取籌系統，讓市民可留在家中等候檢測，避免在街上增加感染風險。

另外，對於確診人士數量大增，部分人要在家中等候數天才獲送院，林哲玄在另一電台節目上表示情況不理想，認為不應該發生。他稱香港的居住環境很難將患者及家人分隔，又說當局目標一直是將患者與社區分開，認為現時狀況令防控感染措施大打折扣。

他建議，當局要增加隔離設施，亦可考慮將到醫管局門診求診的病人，分流到私家診所，騰空醫管局人手處理緊急病人。

林哲玄又批評，當局派發快速檢測包供市民自行檢測，但沒有想好下一步怎樣做，建議當局可以安排集中一個地方，讓檢測呈陽性的市民原地等待覆檢，如再次呈陽性，可立即送院。

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記者：黃悅晴