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【交通班次】港鐵今晚8時起調整班次平均等多1至2分鐘　九巴13條路綫尾班車提早晚上8時開出

社會 12:06 2022/02/11

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港鐵調整晚上8時後列車密度，延長1月至3月都會票有效期。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，港鐵宣布將由今日（11日）起，暫時稍為調整部分鐵路綫晚上八時後的列車服務，大部分乘客的候車時間將會略為延長1至2分鐘。 日間其他時段的列車服務不受影響，而港鐵繁忙時段的服務由疫情開始至今維持不變。並延長1月25日至3月31日內到期的港鐵都會票餘下車程的有效日期。

發言人表示，過去3星期，港鐵在晚上非繁忙時段（晚上8時至尾班車）的乘客量，與去年12月相比錄得約4成跌幅，而同時段的乘客量相對疫情發生前，亦維持只在近5成左右。同時，繁忙時段的乘客量亦有所減少。

港鐵公司在審慎檢視乘客需求、承載力、乘車舒適度以及人手和能源消耗等各項因素後對班次作出調整。荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、東鐵綫、東涌綫及屯馬綫每日晚上8時後的非繁忙時段，將維持約每5至9分鐘一班車。此外，將軍澳綫北角至寶琳站及調景嶺至康城站，則會於星期五及星期六晚上8時後分 別維持約每6及12分鐘一班車，其餘日子服務維持不變。港鐵表示，會密切留意情況，以及會因應實際需求適時調整列車服務。

此外，港鐵亦延長1月25日至3月31日內到期的港鐵都會票餘下車程的有效日期。乘客如持有於上述時段到期的港鐵都會票，可於3月15日至5月14日期間，携同該都會票前往指定港鐵車站的客務中心，經驗證後會獲發一張載有餘下車程的全新都會票，該票須於發出14日內啟用，啟用後有效40日。乘客若未能出示都會票，亦可提供相關收據、都會票編號或其他有效證明，職員會盡力提供協助。

港鐵都會票有效期屆滿日 延長都會票有效期的日子
1月25日至2月28日 3月15日至4月14日
3月1日至3月31日 4月15日至5月14日

另外，九巴亦宣布，由今日起直至另行通知，以下路線之尾班車時間將提早至晚上8時：

47A、66M、67X、80M、82K、85B、88K、89B、234A、286M、290、296A、296M

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記者：黃穎津

 

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